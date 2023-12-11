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國際
2023-12-11 15:47:35

岸田文雄內閣面臨不信任動議　執政黨貪污醜聞或再改組

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日本首相岸田文雄及內閣面臨國會不信任動議。(路透社)

日本首相岸田文雄及內閣面臨國會不信任動議。(路透社)

日本首相岸田文雄及內閣的民望持續低迷，加上最新的政治獻金醜聞，將面臨國會的不信任動議。雖然預計動議難以獲得支持，不過日本媒體指岸田或在本周後期再度改組僅僅上任3個月的新內閣，當中涉及自民黨政治獻金「回扣」問題的內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔及國會對策委員長高木毅會被撤換。

受到執政自民黨內，安倍派的政治獻金回扣事件持續擴大。日本媒體指，在過去5年時間，收受數千萬日圓回扣的議員有多人，除了早前爆出的松野博一，媒體今日（11日）指還包括前奧運大臣的橋本聖子。橋本今日接受記者訪問時回應，稱自己造成國民的不信任表示道歉，又指會在適當時間作出解釋。

日本經濟產業大臣西村康稔。(路透社) 日本內閣官房長官松野博一。(路透社)

在野的立憲民主黨就表示，計劃在明日（12日）眾議院的大會上，提出對岸田文雄內閣的不信任動議，並希望其他在野黨派支持有關議案。不過仍相信會被佔多數的執政黨所否決。

料換走涉回扣派系官員

日本媒體又指，岸田在近日已經與多名自民黨內要員進行討論，並計劃在周四（14日）再度改組內閣及執政黨內要員，以解決有關收受回扣問題。當中松野博一、西村康稔及高木毅預計會被撤換。報道指，岸田在上周末（9日）已經與黨副總裁的麻生太郎會面，並在周日與總務會長森山裕以及幹事長茂木敏充會面，討論人事問題，預計會將安倍派議員全部換走。新一屆的日本內閣在今年的9月才公布完成改組，

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日本新聞網又表示，在有關政治獻金事件後，對自民黨東京事務所內的327名議員進行問卷調查，當中有173人回應，並有16名議員承認有收受過回扣，共表示會將有關多收的款項繳回，同時回覆的成員中有多達7成不回答有沒有收受回扣。

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