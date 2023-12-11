岸田文雄內閣面臨不信任動議　執政黨貪污醜聞或再改組

日本首相岸田文雄及內閣的民望持續低迷，加上最新的政治獻金醜聞，將面臨國會的不信任動議。雖然預計動議難以獲得支持，不過日本媒體指岸田或在本周後期再度改組僅僅上任3個月的新內閣，當中涉及自民黨政治獻金「回扣」問題的內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔及國會對策委員長高木毅會被撤換。

受到執政自民黨內，安倍派的政治獻金回扣事件持續擴大。日本媒體指，在過去5年時間，收受數千萬日圓回扣的議員有多人，除了早前爆出的松野博一，媒體今日（11日）指還包括前奧運大臣的橋本聖子。橋本今日接受記者訪問時回應，稱自己造成國民的不信任表示道歉，又指會在適當時間作出解釋。