岸田文雄再度更換內閣增女性官員　前法相五度入閣任外長

日本首相岸田文雄，在出席完G20峰會回國後。立即進行內閣更換的工作，其中之前的19名內閣成員更換了13人，當中包括外相林芳正，由前法務大臣上川陽子接任。岸田今次的內閣更換，除了是更換年輕閣員，也是增加女性官員的人數，將女性閣員增至5人，與小泉純一郎及安倍晉三時代的最高數字相同。

日本傳媒指，在最新的內閣之中，平均年齡由之前的64.9歲，變成現時的63.5歲。當中最年輕的是兒童政策擔當大臣的加藤鮎子，僅44歲。而在今次的內閣成員之中，13名新任官員有11人都是首度為官，另外2人則再度獲邀入閣，其中代替林芳正出任外相的上川陽子，是第5度獲邀入閣，過去曾3次出任法務大臣。在其任內曾將涉及東京地鐵毒氣殺人事件的主謀，奧姆真理教教主麻原彰晃及其他教眾實行死刑，是日本自1980年代以來，實行死刑最多的法務大臣。日本傳媒指，上川在社會有穩定的評價，加上與林芳正同被指是岸田派的人，相信可延續岸田文雄的外交政策。

另外，5名的女性閣員除了上川陽子，以及留任的經濟安保大臣高市早苗外，其他的3名女性閣員都是政治世襲的議員，包括前自民黨幹事長加藤紘一女兒的加藤鮎子、前參議院議長土屋義彦女兒土屋品子以及前郵政大臣自見庄三郎女兒自見英子。日媒指，岸田留任包括內閣官房長官、財務大臣等官員，主要是考慮平衡黨內的勢力，而之前與他爭逐黨總裁的高市早苗及河野太郎亦留任，相信岸田的任命是為明年爭取黨內連任總裁鋪路。