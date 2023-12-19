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國際
2023-12-19 16:58:59

岸田文雄拒換法相避嫌　檢察廳搜自民黨兩派閥總部

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日本首相岸田文雄。(路透社)

日本首相岸田文雄。(路透社)

日本執政自民黨的政治獻金醜聞，東京地方檢察廳今日（19日）分別派員到兩大主要派閥的議員辦公室進行搜查，當中在清和政策研究會（即安倍派）的辦公室進行了5小時的搜查。首相岸田文雄被問到會否更換法務大臣的小泉龍司避嫌，原因是這位法相屬於的二階派也是今次被搜查的派閥，不過岸田指搜查會嚴肅執行，否認會再換人。

東京地檢的特搜部，今早10時左右，分別派人到位於東京千代田的安倍派總部以及志帥會（即二階派）的辦公室進行搜查。日本媒體指，兩處特搜部皆派出了20多名調查員，其中在安倍派的搜查在經過5小時搜查後，在下午3時後結束。據早前報道指，兩黨內派閥的議員涉嫌超賣政治派對的資金，而未有將超額的收入記入議員收入的報告書。當中安倍派議員被指過去5年，超收超過5億日圓，而二階派也有達1億日圓的水平。

日本法務大臣小泉龍司。

日本法務大臣小泉龍司。

傳將先檢控安倍派

媒體指，特搜部計劃盡快對安倍派人員提出檢控，原因是懷疑有關的事件都是由安倍派成員主導。另外有為兩派進行審計的會計師，在接受調查時，承認知道有關的款項是需要申報。

首相岸田文雄今日被記者問到有關的搜查，他表示作為首相有必要迴避回應搜查機構的行動，但他指作為黨派需要加強危機意識，以挽回國民的信賴。然而，屬於司法體的法務大臣小泉龍司，本身就是二階派的成員，因此岸田被問到會否換人，他表示人事的問題只考慮到每個人的情況，而不是所屬的派系，並指相信內閤成員會繼續履行自己的職務。對小泉龍司的問題他指相信搜查會嚴正地執行。

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