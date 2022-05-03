岸田文雄指要中止自衛隊違憲爭議　日國民支持修憲因俄烏戰事上升

日本傳媒今日(3日)的一篇有關岸田文雄的專訪中，岸田指出有需要透過修訂75年來的日本憲法，中止有關日本自衛隊的「違憲」爭議。而日本傳媒同日的一項民意調查顯示，日本國民受到俄羅斯入侵烏克蘭，而對修憲的支持度大增。

日本《產經新聞》今日刊登岸田的專訪。岸田在訪問中指出：「自衛隊是否違憲的爭論，有需要畫上休止符。我需要禮貌地重申，這是一個非常重要的課題。」訪問中又指，岸田有意將修憲作為今年夏天日本參議院改選時的其中一個重要的承諾。

岸田在訪問中表示：「修憲是黨的政策，憲法已實行75年，已經不適合時代了，內容亦有不足，我認為修憲是必須的。對於自民黨提出的修憲的4項重點，當中包括在第9條列明自衛隊地位、設定緊急事態的條件、取消參議院合同選區以及加強教育的內容。岸田指有關列明自衛隊的地位是有必要。「自衛隊是否違憲的問題至今仍然存在，對於國民而言可能有不安以及提出質疑。」

支持修憲大幅上升

岸田認為，在新冠疫情以及烏克蘭戰事之下，國民對自衛隊的期待得以提高。雖然聯合政府的公民黨對自衛隊修憲作審慎態度，不過在野的日本維新會以及國民民主黨都對修憲態度積極，岸田表示期待在國會上得到積極的討論及回應。日本《每日新聞》今日公布的一項全國民意調查，當中有44%的受訪者表示支持修憲，而反對的有31%。相對於2020年4月安倍晉三在任時的同類調查，支持率為36%，反對46%，支持率大幅改變。

至於有關於確立自衛隊地位的第9條修正，調查中有58%的受訪者表示贊成，比去年51%大幅上升，而反對的受訪者亦由去年30%，下跌至26%。調查相信，有關的轉變可能與俄烏戰士以及日本周圍的安全環境惡化有關。