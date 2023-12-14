岸田文雄支持度跌剩17%　內閣12官員請辭

日本執政自民黨的政治獻金醜聞，將內閣支持度拖低到不足2成，而包括4名內閣大臣在內，其12名內閣成員今日（14日）向首相岸田文雄辭職，預計岸田傍晚公布新的內閣成員人選。同時東京檢察廳邀請多名自民黨議員接受調查。 日本時事通信在本月8至11日進行的民意調查，岸田文雄內閣的支持度已經比上月再跌4.2%，至17.1%，是自民黨在2012年重掌政權以來的最低支持度，也是首次跌至不足2成。日本媒體今早報道，包括內閣官房長官松野博一在內，經濟產業大臣西村康稔、總務大臣鈴木淳司及農林水產大臣宮下一郎的4位大臣，還有首相輔助官上野通子在內，共12名內閣官員及副官提交辭呈。

松野博一在今日的記者會，正式回應了自己的問題：「目前因為政治資金的問題，受到各方面的指責，結果導致了國民對政治的信賴有所動搖，而我的政治資金報告也受到不少的批評，為免再延誤國政，我已經提出了辭呈。」而松野亦透露，有關調查部門已經開始調查今次的事件。 調查團隊擴編準備進行搜查 媒體又報道，東京地方檢察廳已決定先對自民黨安倍派以及二階派的議員進行搜查，估計最快會在下星期到相關派系的主要議員住宅及辦公室搜查。根據之前的報道，安倍派的議員在過去5年收受逾5億日圓的回扣，而二階派或可能未有超過有關的要求，但仍會接受調查。報道又指，由於事件的嚴重性，有關的搜查團隊已增至過百名調查人員，包括會邀請議員接受調查，並預計之後可能會同時邀請數十名國會議員一同受查。而除了安倍及二階兩派別外，岸田文雄的岸田派亦被指在2018至20年的3年間，未有披露約2,000萬日圓的政治資金。