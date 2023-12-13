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國際
2023-12-13 18:52:52

岸田文雄表明內閣人事變動　前外相林芳正或任內閣官房長官

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岸田文雄在國會後表明會再作人士變動。(路透社)

岸田文雄在國會後表明會再作人士變動。(路透社)

日本首相岸田文雄，今日（13日）出席臨時國會的最後會議後見記者，就有關執政自民黨的政治獻金問題回應，表示會在明日（14日）就有關人事作出適當的變動。日本媒體估計，4名屬自民黨「安倍派」的內閣成員全部撤換，而前外相林芳正或將回朝出任內閣官房長官。

因為政治獻金貪污事件困繞的岸田文雄，在今日的最後會議上遭到立憲民主黨提出對內閣的不信任動議，雖然得到日本維新會、國民民主黨、日本共產黨及令和新選組的支持，但在佔大多數的自民黨及公明黨議員否決，但自民黨的政治危機仍未解除。岸田在今日會議後見記者，他表明會在周四作出人事變動：「我們會在明日，立即進行適當的人事變動」，據報4名屬清和會（即安倍派）的內閣成員，即包括內閣官房長官松野博一及經濟產業大臣西村康稔。

岸田文雄在國會後見記者回應執政黨醜聞。(路透社)

岸田文雄在國會後見記者回應執政黨醜聞。(路透社)

岸田在記者會的開始，已經回應自民黨的政治獻金問題：「政策集團（派系）的活動，以至自民黨的政治活動，其政治資金都受到嚴格的監察，因此而受到國民的質疑，對事件感到極度的遺憾。」他續指：「沒有得到信任，得不到國民的信賴，是不可能取得政府的穩定。我們全黨應該有危機感，一起去應對。作為首相，我將帶頭挽回國民的信任，重建自民黨的規則，這是我的職責。」岸田又表示，今年度的國會會期結束，會立即對人事任命作出回應。

內閣至少9人傳被撤換

日本媒體就報道，在松野博一等安倍派內閣成員下馬之後，屬於岸田派系的前外相林芳正將會回朝，出任內閣官房長官，其餘會被撤換還包括經濟產業大臣西村康稔、總務大臣鈴木淳司及農林水產大臣宮下一郎，其餘還有5個副官都會撤換，不過6名政務官就獲得留任，至於自民黨內部的高層也會在下周五（22日）作出更替。而在日本媒體的民意調查，岸田文雄內閣的支持度已跌至20%的水危險水平，而且有多達92.6%的受訪者不滿自民黨對有關政治獻金的處理。

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