岸田文雄表明內閣人事變動　前外相林芳正或任內閣官房長官

日本首相岸田文雄，今日（13日）出席臨時國會的最後會議後見記者，就有關執政自民黨的政治獻金問題回應，表示會在明日（14日）就有關人事作出適當的變動。日本媒體估計，4名屬自民黨「安倍派」的內閣成員全部撤換，而前外相林芳正或將回朝出任內閣官房長官。

因為政治獻金貪污事件困繞的岸田文雄，在今日的最後會議上遭到立憲民主黨提出對內閣的不信任動議，雖然得到日本維新會、國民民主黨、日本共產黨及令和新選組的支持，但在佔大多數的自民黨及公明黨議員否決，但自民黨的政治危機仍未解除。岸田在今日會議後見記者，他表明會在周四作出人事變動：「我們會在明日，立即進行適當的人事變動」，據報4名屬清和會（即安倍派）的內閣成員，即包括內閣官房長官松野博一及經濟產業大臣西村康稔。