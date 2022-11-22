岸田文雄被指違選舉法　日媒揭大量空白收據

日本首相岸田文雄內閣接連有官員辭職後，其內閣的支持度已跌至新低。日本八卦雜誌《週刊文春》今日（22日）報道，在取得了岸田文雄選舉經費的收據後，有接近三份之一為「空白收據」，涉嫌違反選舉法。

岸田的總務大臣寺田稔日前因為選舉經費問題而下台，《週刊文春》發現岸田文雄在去年的眾議院選舉所提交的選舉開支報告書內，有多達94張空白的收據，涉嫌違反公職選舉法中，要清楚列明資料。

《週刊文春》報道指，寺田稔與岸田文雄的選區同樣來自廣島，二人關係密切。在《週刊文春》之前一期爆出寺田政治資金醜聞後，岸田曾一度維護寺田，並拒絕撤換寺田，直至周日（20日）才更換總務大臣。

《週刊文春》在新一回發現岸田自己也涉及選舉經費問題。雜誌要求廣島縣的選舉管理委員會公開岸田的選舉開支報告書，當中取得報告書內約270張收據及轉帳的內容。當中有98張附注空白的收據，涉款106萬日圓（約5.83萬港元），而沒有收款人名的收據，更佔逾半數的141張，涉款逾58萬日圓（約3.19萬港元），另外沒有收款人及附注的收據亦有94張，合共約9.5萬日圓（約5,226.01港元）。

收款人沒指定要寫出

報道指，根據日本公職選舉法，選舉活動的開支，需要在收據上詳細列明金額、時間及原因，而收款人一欄沒有明文規定必要，但一般不承認空白的收款人。

類似的案件在2018年亦有出現，時任科技大臣平井卓也，被發現有61張沒有收款人名字的收據，被質疑違反選舉法。之後平井稱為免受到質疑而再向選舉委員會提交文件。有學者認為，為確保選舉的公正，應明確顯示出資金的流向，以確保選舉的透明性，尤其是作為首相。

《週刊文春》向岸田文雄的辦公室尋求回應，岸田辦公室就回應指，需要時間查核事實，故未能在雜誌刊登的截止時間前作出回應。