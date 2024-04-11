岸田文雄訪美晤拜登 美日加強軍事合作

拜登與岸田會談約兩小時，主要聚焦在印太地區的防衛事宜，還有烏克蘭戰爭和以巴在加沙的衝突，也有談及北韓、台灣和大陸議題。岸田表示，須維持國際秩序建基於法治，透過武力或脅迫試圖單方面改變現狀是絕對不可接受的。他又說，「借鑑俄羅斯入侵烏克蘭……今日烏克蘭可能是明日東亞。」

岸田文雄訪美｜報道：日本助德州建高鐵

根據協議，美軍將與日本自衛隊建立聯合指揮架構，並於區內聯同澳洲發展聯合空防和導彈防衛網絡。「美英澳三邊安全夥伴關係」(AUKUS)亦考慮與日本合作，包括提升量子運算、海底、高超音速、人工智能和網絡等範疇技術。岸田承認美日繼續應對中國「挑戰」同時，也須與中國維持對話，並在大家共同面對的挑戰上合作。拜登在歡迎岸田到訪的致詞時提到，美日牢不可破的同盟關係是印太地區及全球和平、安全及繁榮的基石。另外，路透社報道美日政府示意支持使用日本子彈火車技術在德州建立美國首條高速鐵路，估計造價高達300億美元(約2,340億港元)。日本也將贈美250棵新的櫻花樹，以慶祝美國2026年建國250周年。