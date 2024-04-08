岸田文雄赴美與拜登會面　傳將合作開發與戰機共同作戰無人機

日本首相岸田文雄今日（8日）出發前往美國，與美國總統拜登（Joe Biden）會談。日本媒體報道，二人將會討論有關美國、日本及澳洲合作開發可與戰機共同作戰的無人機項目。
岸田文雄預料在周三（10日）與拜登在美國會面，日本《讀賣新聞》報道，岸田預料會在與拜登會面後，宣布與美國及澳洲共同開發無人機技術，報道又指，有關的無人機將可以與日本、英國及意大利共同開發的第6代戰機共同作戰。
報道指，英日意早前協議共同開發新世代戰機，除了具備「隱身」功能之外，還將可與無人機共同作戰，並計劃在2035年開始服役。而有關的無人機，將擁有警戒、監視以及攻擊的能力，並配合戰機共同作戰。美國與澳洲在去年10月已同意與日本共同發展相關技術，而美日兩國在去年12月更同意加入人工智能技術，協助作出行動的判斷。
報道又表示，在兩國的共同聲明，預料會包括兩國共同生產防衛裝備的協議。原因是美國受到俄羅斯入侵烏克蘭的事件，令國內的生產受到壓力，而日本在展現對烏克蘭的支持，來實現美日兩國的合作。另外報道透露，兩國首腦會討論共同研發超音速兵器，以攔截北擊的新形導彈。另外還包括讓日本與英美澳組成的「AUKUS」共同防衛合作。
另外，日本TBS電視台就報道，岸田文雄將會帶同日本櫻花樹的樹苗到美國，作為禮物，以展示兩國的友誼。
日本展示護衛艦新改裝
岸田今日下晝會乘坐政府專機前往美國，周三拜登會面，周四（11日）再到美國國會進行演說，之後亦有機會與同樣訪美的菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）進行3國的領導人峰會。另外，日本海上自衛隊公開完成改裝的護衛艦加賀號。加賀號經過兩年的改造，將可以襲美國的F35B戰機進行升降。