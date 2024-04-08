岸田文雄赴美與拜登會面　傳將合作開發與戰機共同作戰無人機

日本首相岸田文雄今日（8日）出發前往美國，與美國總統拜登（Joe Biden）會談。日本媒體報道，二人將會討論有關美國、日本及澳洲合作開發可與戰機共同作戰的無人機項目。

岸田文雄預料在周三（10日）與拜登在美國會面，日本《讀賣新聞》報道，岸田預料會在與拜登會面後，宣布與美國及澳洲共同開發無人機技術，報道又指，有關的無人機將可以與日本、英國及意大利共同開發的第6代戰機共同作戰。

報道指，英日意早前協議共同開發新世代戰機，除了具備「隱身」功能之外，還將可與無人機共同作戰，並計劃在2035年開始服役。而有關的無人機，將擁有警戒、監視以及攻擊的能力，並配合戰機共同作戰。美國與澳洲在去年10月已同意與日本共同發展相關技術，而美日兩國在去年12月更同意加入人工智能技術，協助作出行動的判斷。