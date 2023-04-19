岸田文雄遇襲︱政府加強保安首相避免街頭演說　或改於裝上防彈幕宣傳車

日本傳媒表示，多個自民黨內的消息人士指出，下星期日（23日）參眾兩院的5個縣補選，政黨主要人員包括內閣成員、黨幹部以及有首相經驗者，原則上需要在室內進行演說，而且進入會場的人士需要接受金屬探測器的檢查以及檢查隨身物品，並禁止可疑人物進入。自民黨指，在收到政府方面的通知，並已在周一（17日）向千葉、和歌山、山口及大分的4個縣的分部作出通知。

日本首相岸田文雄在上周出席和歌山市的演說，期間遭遇襲擊的事件。日本政府以及自民黨內部，昨日（18日）已就加強警備方面作出新的決定，原則上政黨主要人員將避免在街頭進行演說，如非不得已，將需要在安裝了防彈屏的宣傳車上進行。

在不得已需要進行街頭演說，需要在宣傳車上進行，並且要在車上設置防彈屏障。除了需要在周圍佈置保安人員之外，亦要確保聽眾要保持20米以上的距離，並且要檢查聽眾隨身物品，並以雪糕筒分隔。

不過日本自民黨內部認為，不能停止街頭演說手，因為在室內演說將無法吸引無黨派選民的注意，同時亦有前官員指出，若然因為有關襲擊而中止街頭演說，反而是向恐怖主義低頭。

疑兇事發前4日表達對選舉制度不滿

另外，日本傳媒發現，疑兇木村隆二在襲擊前的4日，在Twitter發表對選舉制度的不滿。木村為有關的訴訟在去年就開設一個有關的Twitter戶口，並在當中發表其政見。在事發前4日，他在Twitter上批評指將公職選舉的年齡限制以及設立保證金，違反了憲法，又指是因為普通人難以成為候選人參選，導致政客的世襲出現，只有聽從政黨的人才有機會參選，亦因為沒有合適的參選人，令投票數字減少，並因此讓組織以及宗教的票源主導政治，並令世襲和腐敗持續。並指有關的制度，令日本只不過成為一個有投票權及行民主主義的政治專制國家。