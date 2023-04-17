岸田文雄遇襲︱民調支持度急升10個百分點　疑兇送檢保持緘默

上周末（15日）在和歌山縣襲擊日本首相岸田文雄的疑出木村隆二，今日（17日）被送到和歌山地方檢察廳準備接受檢控。不過傳媒表示，這位24歲男子一直保持緘默。而全日本新聞網的最新民調顯示，岸田文雄的支持度重上4成的水平，達45.3%。 日本傳媒報道，報稱無業的疑兇木村隆二，今早8時40分從和歌山西區警署離開，被送往和歌山地方檢察廳。和歌山警方表示，木村在審問過程中一直保持緘默。日本傳媒在事後於發生事件的雜賀崎漁港進行訪問，其中一名在現場的男子表示，早已發覺木村有可疑，因為他是在會場的對岸泊車後再走到會場，覺得他的行為有點奇怪。

根據傳媒在現場的閉路電視影片，木村在大約11分鐘前，在距離現場150米的地方被拍到，他當時手持黑色雨傘及灰色背包從斜路走落。而其他的影片顯示，木村是等待岸田的車隊抵達現場之後才進入會場。 鄰居稱木村父常喝罵子女 另外，傳媒證實木村在去年9月曾出席自己居住的兵庫縣川西市的自民黨代表交代市政活動的報告，並且可以在會議上與自民黨成員直接對話。自民黨川西市的成員向傳媒證實事件，不過他們未知道當時木村有沒有與職員溝通，又指這些會議很少有年輕人參與。 木村的一名同學表示，木村在小學時非常活躍，並與同學一起學習及踢足球。然而在中學的時候開始改變，同學指木村在中學時，不喜歡上音樂課，之後亦不願意上學，而且性格開始變得內向。有鄰居指，木村的父親經常喝罵子女，認為這樣喝罵並沒有必要，相信木村在家中受到很大的壓力。