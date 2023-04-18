岸田文雄遇襲︱疑兇去年曾欲參選被拒　控告政府索償一審敗訴

木村隆二被指去年曾欲參選議員被拒，向政府提告並被駁回。(美聯社)

上周末（15日），在和歌山市對日本首相岸田文雄投擲爆炸品的疑兇木村隆二，在昨日（17日）被移送檢察廳之後，日本傳媒揭發，這位24歲報稱無業的青年，在去年7月曾嘗試報名參選參議會選舉，不過因為資格不合而被拒，他之後向神戶法院提出訴訟及索償，但一審被駁回。

日本《讀賣新聞》今日報道，木村在去年7月欲參加參議院選舉，但是因為包括年齡等原因而不合資格，透過神戶地方法院提出控訴，認為是不公平，然而有關訴訟被法院駁回，令他對選舉制度感到不滿。

訴訟沒代表律師

根據傳媒取得的訴訟資料，木村在去年6月提出訴訟指，去年7月10日舉行的參議會補選，因為公職選舉法中要求，參選人需要30歲以上，並交出300萬日圓的保證金，認為有關法例違反憲法的人人平等的精神，並指有關的法律令他「精神受到傷害」要求政府向他賠償10萬日圓，然而他的提訴並沒有代表律師。