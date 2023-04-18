岸田文雄遇襲︱疑兇去年曾欲參選被拒　控告政府索償一審敗訴

上周末（15日），在和歌山市對日本首相岸田文雄投擲爆炸品的疑兇木村隆二，在昨日（17日）被移送檢察廳之後，日本傳媒揭發，這位24歲報稱無業的青年，在去年7月曾嘗試報名參選參議會選舉，不過因為資格不合而被拒，他之後向神戶法院提出訴訟及索償，但一審被駁回。
日本《讀賣新聞》今日報道，木村在去年7月欲參加參議院選舉，但是因為包括年齡等原因而不合資格，透過神戶地方法院提出控訴，認為是不公平，然而有關訴訟被法院駁回，令他對選舉制度感到不滿。
訴訟沒代表律師
根據傳媒取得的訴訟資料，木村在去年6月提出訴訟指，去年7月10日舉行的參議會補選，因為公職選舉法中要求，參選人需要30歲以上，並交出300萬日圓的保證金，認為有關法例違反憲法的人人平等的精神，並指有關的法律令他「精神受到傷害」要求政府向他賠償10萬日圓，然而他的提訴並沒有代表律師。
在訴訟書中，木村亦有就日本政府去年為安倍晉三舉行國葬作出批判，指有關的國葬未有經過國會的審議，是「不應該容許對民主主義的挑戰」。同時他又以「現存政治家」稱呼安倍，指安倍能成為政治家，是因為獲得舊統一教會等「邪教組織」的團體以及組織票支持。
批判安倍國葬及政治利益
有關的案件在去年11月進行一審，法院指出公選法對年齡及保證金的制度有其合理性，因此駁回木村的提告，而木村不服提出上訴，案件預定在今年5月在大阪高等法院進行。在木村的上訴書中指出「國家限制被選舉權，令公民參選公職受到壓制，而政治家在沒有得到國民的信任下，在統一教會等組織票下當選，壟斷了社會利益，對國民持續造成損害。」
調查人員表示，和歌山警方已得釋木村的有關民事訴訟，然而目前未有木村的宗教連繫，有關訴訟與爆炸事件的關連及動機的連繫仍然薄弱，故會繼續慎重調查其動機。