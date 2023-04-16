岸田文雄遇襲｜24歲疑犯袋藏13厘米生果刀 G7峰會保安惹關注

日本前首相安倍晉三去年7月在街上拉票遇刺身亡，豈料現任首相岸田文雄昨在和歌山市雜賀崎漁港為眾議員補選站台拉票時，又重演遇襲事件，遭人投擲爆炸物，岸田緊急獲護送離開後不久，他之前所站之處發生爆炸。事件中幸民眾及時合力制服兇徒，並未釀成傷亡，兇徒被捕時手上仍握著另一未爆炸裝置。日本為G7(七國集團)輪任主席國，下月將在廣島舉行G7峰會，政治人物接任遭遇襲擊，令人關注G7成員國領袖的安全，而G7外長會議今天在長野縣輕井澤展開。逃過遇弒的岸田今日強調，各地高官正到日本開會，會「盡最大努力確保安全」。至於當場被捕疑兇木村隆二，鄰居稱他「老實安靜」；日本放送協會(NHK)稱，警員在他袋裡搜出一把13厘米生果刀、打火機和手機，並於其寓所搜出火藥、工具和疑似爆炸物的金屬管。執政自民黨則透露，木村曾參加市政報告會，感覺對政治有興趣。 岸田文雄今日見傳媒時強烈譴責昨在和歌山市演說會場被投擲爆炸物的事件，「作為民主基石的選舉發生暴力行為絕不能容許」。為了眾參議院5個議席下周日補選順利舉行，岸田要求警方加強保安。除了外長會議，G7的相關部長今早也在北海道札幌舉行氣候會議，與會日本環境大臣西村明宏表示，「我今早的保護已經加強，密不透風」，而加拿大資源部長則稱，嚴密的保安反映現今政治面臨的挑戰。 岸田文雄遭投爆炸物一刻：

岸田文雄遇襲｜爆炸物從天而降滾至岸田腳邊 隨行人員公事包掃走 事發在昨早11時25分，在場約200人聚集，報道指兇徒從距離岸田10米遠的人群中向他投擲爆炸物。從事發現場片段可見，岸田與隨行人員站在一旁，準備出場發言，突然一物體呈拋物線從天而降，落在岸田身後。一名手持長形保護盾的保安人員眼利地看見該物體滾向岸田腳旁，天光火石間他揮動保護盾掃走該物體，岸田察覺有異動轉身，那名隨行人員衝到他身後護著他。鏡頭一轉，在兇徒身旁的數名「大叔」壓著他肩膀制服他，便衣警員蜂擁而上，正當大家看著兇徒被壓在地上時，岸田獲護送離開前所站的地方卻突然傳出巨大嘭一聲，並冒出煙霧，現場傳出尖叫聲，民眾立即四散。 岸田文雄遇襲｜制服疑兇漁民：他當時手上仍握著一個物體 目擊者事發後向NHK稱，在疑兇遭制服約10秒後，聽到爆炸聲。即時制服兇徒的一名54歲漁民今日受訪時稱，他出於「本能」撲往疑兇木村隆二，指木村當時「手上仍握著一個物體」。警員周日搜查木村的寓所，調查人員透露木村當時相信攜有兩個爆炸物件，可能是自製管狀炸彈。暫時仍未知木村行兇動機，他被捕後一直保持緘默。專家認為，木村是模仿安倍遇刺案件。