峇里五星酒店恐怖命案 中國籍年輕男女 分別倒斃走廊及浴缸 全身赤裸

印尼峇里島日前發生一宗命案，一對二十多歲中國籍男女在旅遊勝地金巴蘭(Jimbaran)一間五星級酒店內死亡。二人被發現時全身赤裸，男死者身體多處受傷，女死者則頸有勒痕，額有瘀傷，分別倒斃在走廊及浴缸內。當地警方正調查案件，暫不排除他殺可能，但指兩名死者均無財物損失。

印尼傳媒《RadarBali》報道，酒店職員於周一清晨6時許，收到出事4223號房間附近、4228號房的房客電話，說在走廊聽到有人尖叫及叫救命。當值經理以為有住客不適，叫同事帶同輪椅上樓查看。沒料職員到達該樓層時，驚見來自廣西的22歲音譯姓成的男事主Cheng Jianan倒臥在走廊，全身是血，頸部左及右側，以及左腿等有傷口；25歲音譯姓李的女死者Li Chiming則伏屍在房間浴室浴缸。另據報二人身上沾有糞便。