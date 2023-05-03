峇里五星酒店恐怖命案 中國籍年輕男女 分別倒斃走廊及浴缸 全身赤裸

印尼峇里島日前發生一宗命案，一對二十多歲中國籍男女在旅遊勝地金巴蘭(Jimbaran)一間五星級酒店內死亡。二人被發現時全身赤裸，男死者身體多處受傷，女死者則頸有勒痕，額有瘀傷，分別倒斃在走廊及浴缸內。當地警方正調查案件，暫不排除他殺可能，但指兩名死者均無財物損失。
印尼傳媒《RadarBali》報道，酒店職員於周一清晨6時許，收到出事4223號房間附近、4228號房的房客電話，說在走廊聽到有人尖叫及叫救命。當值經理以為有住客不適，叫同事帶同輪椅上樓查看。沒料職員到達該樓層時，驚見來自廣西的22歲音譯姓成的男事主Cheng Jianan倒臥在走廊，全身是血，頸部左及右側，以及左腿等有傷口；25歲音譯姓李的女死者Li Chiming則伏屍在房間浴室浴缸。另據報二人身上沾有糞便。
酒店命案｜閉路電視拍到男事主浴血爬出走廊
報道引述消息稱，酒店房間是女事主預訂，閉路電視片段顯示，女事主於出事前約晚上8時獨自在酒店登記入住，男事主則於凌晨0時許抵達酒店大堂。當時女事主到大堂迎接男事主，之後兩人一起上房。
及至凌晨近1時，男死者一度離開房間，其後返回；約17分鐘後，酒店職員曾上房送餐。閉路電視畫面顯示，身上有血的男事主，於清晨6時半左右爬出房間，最終死在走廊上。據報當地警方已傳召最少7名證人問話，仍在調查案件屬自殺或他殺。報道引述消息稱相信兩名死者是情侶關係。中國駐印尼大使館已獲通報事件，有關方面正通知死者家人。