峇里島情侶命案調查結果出爐 男方勒死女友後割頸亡

綜合陸媒報道，當地警方調查稱雙方從馬來西亞飛往峇里島，計畫入住酒店時卻產生爭吵。酒店前台人員回憶稱，當時男子的胳膊便已受傷，用白色毛巾包裹進行止血，可能為自殘。調查組工作人員表示，得出的結論是女方被其男友所殺。

案發地點為峇里島知名金巴蘭洲際酒店。（圖／翻攝微博）

身體受傷溺水而死

據悉，兩人遺體在登巴薩的Sanglah醫院分別接受不同醫生屍檢，對於女子程某，醫生Dudut Rustyadi在5月1日和5月4日的外部檢查中發現她的左前額、右肩、前臂、小腿、膝蓋有瘀傷，頸部左右有線狀擦傷。在她的口鼻中發現了白色細泡沫。內部檢查發現呼吸道中有細泡沫，並在內臟器官中發現了缺氧的跡象。Rustyadi醫生總結道，程某因為外部暴力導致身體受傷，然後溺水而死，擦傷處是由於纏繞而形成的線條。

對於男子李某，醫生Kunthi Yulianti發現他全身有20處傷口，包括開放的傷口、擦傷和瘀傷，頸部左右兩側、左胸、左右手背、左手腕、左右腳背都有開放性傷口。他頸部的開放性傷口導致血管被切斷或切開，頸部左右的肌肉被切斷。屍體解剖時，內臟蒼白，幾乎沒有血跡。Yulianti醫生總結，李某的死因是頸部受到劇烈暴力，導致左右靜脈血管斷裂出血。

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