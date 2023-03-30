峇里島神聖火山上露械拍照 俄男遭驅逐出境

去旅遊務必先了解當地文化，一名俄羅斯男子在印尼峇里島旅遊期間，於一處山頂脫褲拍照，嘩眾取寵地打卡，照片其後在網上瘋傳。然而該山是峇里島上最高的阿貢火山(Mount Agung)，被視為神旨的象徵，未經批准不得擅攀，俄男行為旋即惹來猛轟。他最終拍片道歉，但仍被當局驅逐出境並列入黑名單，最少半年不得入境。

涉事俄男尤里(Yuri)當日與其他6人，在事先未獲批准下登上阿貢火山，更在山頂上脫褲拍照，並把照片上傳至Instagram。事件引發當地民眾及其他遊客不滿，當地官員狠批尤里的露體行為「有違道德，亦不尊重我們的文化」。



