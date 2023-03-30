峇里島神聖火山上露械拍照 俄男遭驅逐出境

去旅遊務必先了解當地文化，一名俄羅斯男子在印尼峇里島旅遊期間，於一處山頂脫褲拍照，嘩眾取寵地打卡，照片其後在網上瘋傳。然而該山是峇里島上最高的阿貢火山(Mount Agung)，被視為神旨的象徵，未經批准不得擅攀，俄男行為旋即惹來猛轟。他最終拍片道歉，但仍被當局驅逐出境並列入黑名單，最少半年不得入境。
涉事俄男尤里(Yuri)當日與其他6人，在事先未獲批准下登上阿貢火山，更在山頂上脫褲拍照，並把照片上傳至Instagram。事件引發當地民眾及其他遊客不滿，當地官員狠批尤里的露體行為「有違道德，亦不尊重我們的文化」。
聖山露械｜俄男道歉︰責無旁貸 無知闖禍
尤里在各方指摘下拍片，為冒犯該座神聖火山道歉，「我對發生這種事感到非常抱歉」，指自己責無旁貸，因無知鑄成大錯。他稱現已學習當地文化，明白阿貢是濕婆神的象徵，「當地居民尊崇神明，相信如果激怒神明，阿貢火山就會噴發，進而導致峇里島的毀滅」，他並稱願意承擔責任被驅逐出境。俄羅斯駐峇里島名譽總領事維賈亞(Wijaya)表示，當局驅逐男子出境是正確決定。
類似事件過去在印尼亦時有發生。2022年，加拿大演員克賴根(Jeffrey Craigen)去年在神聖的巴杜爾火山(Mount Batur)裸體跳毛利人傳統舞蹈，而被驅逐出境。2021年，22歲俄羅斯成人片女星Veronika Troshina在同一座火山拍攝自己和伴侣的性愛片段，被印尼警方緝捕。