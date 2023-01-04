峇里載遊客船隻翻側沉沒 眾人怒海跳船34人獲救 (有片)

印尼峇里周二下午有載著遊客的船隻翻側沉沒，網上片段可見遊客穿著救生衣跳船逃生，在湧浪中載浮載沉待救。報道指，34人獲救，包括28名遊客和6名船員，當中有來自澳洲、俄羅斯、烏克蘭和印度的遊客，部分人受輕傷，幸無人遇難。據悉，肇事船隻遭一個巨浪打中翻側沉沒，幸好當時有4艘船在附近救回眾人。但也有獲救澳洲遊客說，船身似乎遭硬物擊穿，導致入水翻沉。

肇事船隻載著遊客從峇里往珀尼達島，航程約25分鐘。當局指事發時非常大風，另有片段可見船隻完全沉沒前，幾名船員站在仍露出水面的小部分船身，當時海浪相當洶湧。峇里是澳洲人熱門旅遊地之一，事故片段放上網後，不少澳洲網民指在峇里搭觀光船危險。有人說，「當船隻取消或發出惡劣天氣警告，不要搵便宜的小船載你。」另一人則提到從峇里搭船往吉利時的恐怖經歷，船長跪地祈禱，「我發誓永不搭這種船」。他指，這些船的營運商無買保險，也不會定期維修船隻。