峰會宣言指中國成烏戰爭「推動者」 中方轟北約充斥偏見抹黑挑釁

在美國華盛頓舉行的北約峰會周三公布會後共同宣言草案，被形容對中國作出最嚴厲的批評。宣言指中方於俄羅斯攻打烏克蘭戰事中是「決定性推動者」(decisive enabler)，中國外交部昨斥北約《華盛頓峰會宣言》渲染亞太地區緊張局勢，充斥冷戰思維和好戰言論，涉華內容充滿偏見、抹黑、挑釁，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向北約方面提出嚴正交涉。

北約峰會宣言稱，中國與俄羅斯的「無限制」合作夥伴關係，以及大規模支持俄羅斯國防工業基礎，成為烏克蘭戰爭中的推動者。宣言又指中國持續對歐洲—大西洋的安全構成系統性挑戰。北約秘書長斯托爾滕貝格稱，這是北約首次聯合稱中國為烏克蘭戰爭推動者，形容這是重要的訊息。宣言亦關注中國的太空實力、核武急速發展，又促請中方參與降低戰略風險的會談。

外交部發言人林劍稱，在烏克蘭問題上，北約鼓吹「中國責任」毫無道理，用心險惡。他又指北約在沒有任何證據的情況下持續散布美國捏造的虛假信息，公然抹黑中方，挑撥中歐關係，破壞中歐合作。烏克蘭危機延宕至今，誰在拱火澆油，誰在推波助瀾，國際社會有目共睹。

中方促停止搞亂亞太

林劍續指，北約將手伸向亞太，與中國周邊國家和美國盟友強化軍事安全，配合美國實施「印太戰略」，所作所為損害中國利益，破壞亞太地區和平穩定，已經引起地區國家的質疑和反對。他又稱，中方敦促北約摒棄冷戰思維，糾正錯誤的對華認知，並停止干涉中國內政、抹黑中國形象、干擾中歐關係，「不要在搞亂歐洲之後，又來搞亂亞太」。另外，北約共同宣言承諾明年向烏克蘭提供433億美元(約3,377億港元)軍事援助，包括提供F16戰機和防空支援。成員又承諾支持烏克蘭日後加入北約的「不可逆轉道路」，但無提出具體時間表。美、德亦宣布2026年開始在德國部署長程導彈，以應對俄國威脅。