工作40年六旬夫妻退休買露營車四出遊玩　3個月後竟離婚收場

日本網站「THE GOLD ONLINE」報道，65歲化名「高橋信一」工作40年後退休，領得2,000萬日圓(約102萬港元)退休金，加上62歲妻子「佳子」的年金，夫妻倆月收入約22萬日圓(約1.1萬港元)，他懷著憧憬「第二人生從自由旅程開始」的夢想，花800萬日圓(約41萬港元)購入自訂露營車，與妻子展開公路之旅，詎料導致婚姻破裂。

報道提到，夫妻二人最初幾個星期，樂於造訪各地景點，體驗當地美食與自然風景，感情一度升溫。當旅程進入寒冷的東北地區後，住車的不便生活逐漸讓佳子疲憊不堪。洗臉、化妝、洗澡都成為困難，車內狹窄又擁擠，日常瑣事成為壓力來源。當佳子提出「寒冬時住商務旅館」時，信一卻以「浪費錢」為由拒絕。夫妻分歧逐漸擴大，最終佳子在途中離開回家。信一獨自繼續旅程，但孤獨感隨之加深。當他收到佳子傳來「想離婚」的訊息時，一切已無法挽回。3個月後，2人正式離婚。