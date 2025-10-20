巨型蟑螂殺入九州北部 從渠蓋大量竄出嚇壞居民 福岡市府1招封堵

繼東京之後，巨型蟑螂殺入九州北部，在當地大量繁殖，福岡市居民通報蟑螂出沒的個案激增，有居民目擊蟑螂從街上的溝渠蓋瘋狂竄出，地方政府須「出招」應對。專家指，巨型蟑螂大量繁殖，是全球暖化所導致。 福岡市居民：巨型蟑螂之前未見過 西日本新聞報道，福岡市早良區一名61歲男子驚恐表示，今夏家裡出現「之前未見的」巨型蟑螂，「牠們體形大，數量也多得嚇人」。他說，7月至今已發現約30隻，僅兩三隻是以前常見的黑色小蟑螂，另外9成明顯不同，「有點褐色又帶有白色環狀花紋」，上網搜尋才知是美洲蟑螂。

專家：巨型蟑螂紮根九州北部 與全球暖化有關 九州大學綜合研究博物館准教授丸山宗利表示，「牠們兩三年前開始在九州北部急劇增加，夏夜在外行走，看見的幾乎都是美洲蟑螂」。這種蟑螂長約30至40毫米，原產於非洲、不耐寒，若氣溫持續在攝氏5度以下，約1個月便會死亡，以往隨著貨物從沖繩登陸九州北部，只能在建築物鍋爐房或一直開暖氣的繁華街道的暗角小量生存，但現在數量驚人，甚至已紮根當地，專家指，是與全球暖化有關。

福岡市冬季比以前溫暖 氣象部門數據顯示，福岡市2月的平均最低溫度，從1921至1925年的1.24度升至2021至2025年的4.92度。隨著氣溫上升，巨型蟑螂不只擴張棲息地，酷暑持續，亦延長牠們在室外活動及繁殖的時間。

溝渠成「蟑螂樂園」市政府出招 另一關注點是街上的渠蓋。污水渠的內部環境類似洞穴，比外面溫暖潮濕，還有廚餘等「食物」來源，也沒有天敵，是巨型蟑螂的最佳繁殖地點。因此，常會見到蟑螂從渠蓋的孔洞竄出。 2020至24年，福岡市政府累計接獲215宗巨型蟑螂爬出溝渠蓋的投訴，市政府利用膠塞封堵160個渠蓋的孔洞。下水道管理課呼籲市民，切勿將廚餘和廢油倒入溝渠，「這是防治蟑螂的有效方法」。