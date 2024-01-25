巨浪襲美軍馬紹爾群島基地　大水沖破餐廳大門食客驚叫如災難片(有片)

位於馬紹爾群島的美軍基地，上周六(20日) 遭到巨浪侵襲。網上影片顯示，巨浪以驚人的威力撞破一間餐廳大門，衝破門窗，室內立即遭水掩浸，猶如災難片中的場景。慶幸巨浪僅造成幾人受輕傷， 損壞設施則需要好幾個月才能修復。

美國在馬紹爾群島的瓜加林環礁(Kwajalein Atoll)設有多處軍事設施，包括彈道飛彈防禦系統試驗場。駐當地指揮官上校Drew Morgan表示，瓜加林環礁第二大島Roi-Namur島北面遭受突如其來的巨浪侵襲，僅有人員輕傷、無人死亡。他指，當務之急是清理島上的飛機跑道，一旦跑道重新開放，軍方就可以移動人員與裝備，開始復原工作。美國陸軍發表聲明指，Roi-Namur島約三分二面積遭水淹，島上的拖車、餐廳、房屋、戲院和教堂都受到破壞，可能要花費好幾個月修復。但未有提及有沒有軍事設施受損。