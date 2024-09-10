巨獸水龍捲撲埋身 沙灘椅捲半空亂飛 畫面超震撼(有片)

意大利渡假勝地一處海灘遭罕見的巨大水龍捲吹襲，海灘上大量太陽傘和躺椅被捲上半空高速旋轉，畫面超震撼。

英國《太陽報》等媒體報道，事發於本月5日，地點是托斯卡納大區(Tuscany)格羅塞托海岸(Marina di Grosseto)。拍片者目睹海上形成的巨大水龍捲，起初還留在原地觀看，但發現周遭物件亂飛，即嚇得快步逃離現場。

當局發布天氣惡劣警報

報道指，這巨大水龍捲在海上形成後登陸，所到之處造成破壞。幸好，當局早已發布天氣惡劣橙色警報，因此海灘上遊客不多，也沒人傷亡。