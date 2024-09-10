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國際
2024-09-10 14:32:39

巨獸水龍捲撲埋身 沙灘椅捲半空亂飛 畫面超震撼(有片)

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巨大水龍捲橫掃沙灘，太陽傘和躺椅等捲上半空亂飛。(互聯網)

巨大水龍捲橫掃沙灘，太陽傘和躺椅等捲上半空亂飛。(互聯網)

意大利渡假勝地一處海灘遭罕見的巨大水龍捲吹襲，海灘上大量太陽傘和躺椅被捲上半空高速旋轉，畫面超震撼。

英國《太陽報》等媒體報道，事發於本月5日，地點是托斯卡納大區(Tuscany)格羅塞托海岸(Marina di Grosseto)。拍片者目睹海上形成的巨大水龍捲，起初還留在原地觀看，但發現周遭物件亂飛，即嚇得快步逃離現場。

當局發布天氣惡劣警報

報道指，這巨大水龍捲在海上形成後登陸，所到之處造成破壞。幸好，當局早已發布天氣惡劣橙色警報，因此海灘上遊客不多，也沒人傷亡。

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巨大水龍捲直撲埋身，民眾即舉機拍攝。(互聯網) 巨大水龍捲逼近。(互聯網) 巨大水龍捲移近太陽傘和沙灘椅。(互聯網) 巨大水龍捲把太陽傘和沙灘椅等捲上半空。(互聯網) 巨大水龍捲把太陽傘和沙灘椅等捲上半空。(互聯網) 拍攝者嚇得快步逃離。(互聯網) 水龍捲橫掃沙灘。(互聯網) 水龍捲橫掃沙灘，物件亂飛。(互聯網) 水龍捲橫掃沙灘，物件亂飛。(互聯網) 其他民眾在場拍攝。(互聯網)

物件落在50米外

渡假村老闆Claudio Castellucci直指水龍捲造成廣泛破壞，「場面非常可怕，日光浴躺椅被捲入漩渦中，最後落在50米外的停車場」。

根據美國國家海洋局(NOAA)網站資訊，水龍捲是一種由空氣和水霧形成的旋風，可能在強烈風暴中形成，伴隨強風、冰雹和閃電，直徑可達100公尺，持續可長達1小時，沿途捲走物件，並造成廣泛破壞。

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