巨獸水龍捲撲埋身 沙灘椅捲半空亂飛 畫面超震撼(有片)

意大利渡假勝地一處海灘遭罕見的巨大水龍捲吹襲，海灘上大量太陽傘和躺椅被捲上半空高速旋轉，畫面超震撼。
英國《太陽報》等媒體報道，事發於本月5日，地點是托斯卡納大區(Tuscany)格羅塞托海岸(Marina di Grosseto)。拍片者目睹海上形成的巨大水龍捲，起初還留在原地觀看，但發現周遭物件亂飛，即嚇得快步逃離現場。
當局發布天氣惡劣警報
報道指，這巨大水龍捲在海上形成後登陸，所到之處造成破壞。幸好，當局早已發布天氣惡劣橙色警報，因此海灘上遊客不多，也沒人傷亡。
物件落在50米外
渡假村老闆Claudio Castellucci直指水龍捲造成廣泛破壞，「場面非常可怕，日光浴躺椅被捲入漩渦中，最後落在50米外的停車場」。
根據美國國家海洋局(NOAA)網站資訊，水龍捲是一種由空氣和水霧形成的旋風，可能在強烈風暴中形成，伴隨強風、冰雹和閃電，直徑可達100公尺，持續可長達1小時，沿途捲走物件，並造成廣泛破壞。
A waterspout came ashore in Marina di Grosseto, Italy today 🌪️👀pic.twitter.com/xHskhBSqi0— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 5, 2024