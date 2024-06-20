巨石陣淪塗鴉牆！環保分子狂射橙色噴劑 引發眾怒(有片)

多次作出驚人舉動的環保組織「Just Stop Oil」(停用石油)再有新行動，今次是打英國巨石陣的主意，把古跡變成「塗鴉牆」，狂射橙色噴劑。事件引發關注，有人批評行動純為公關噱頭而做，對緩和氣候變化沒有幫忙，有人甚至斥之為大規模的刑事毀壞。

網上流傳片段可見，兩名男子於當地時間周三約中午，一先一後的拿著滅火筒，奔向巨石陣其中一幅牆猛噴，試圖在牆上噴字，現場立即煙霧瀰漫。有在場民眾上前阻止不果，最終巨石陣最少3條柱被噴上成橙色。