巨石陣淪塗鴉牆！環保分子狂射橙色噴劑 引發眾怒(有片)

多次作出驚人舉動的環保組織「Just Stop Oil」(停用石油)再有新行動，今次是打英國巨石陣的主意，把古跡變成「塗鴉牆」，狂射橙色噴劑。事件引發關注，有人批評行動純為公關噱頭而做，對緩和氣候變化沒有幫忙，有人甚至斥之為大規模的刑事毀壞。
網上流傳片段可見，兩名男子於當地時間周三約中午，一先一後的拿著滅火筒，奔向巨石陣其中一幅牆猛噴，試圖在牆上噴字，現場立即煙霧瀰漫。有在場民眾上前阻止不果，最終巨石陣最少3條柱被噴上成橙色。
兩名示威者為21歲的學生Niamh Lynch和73歲的Rajan Naidu，行動後留在現場抗議並等待被捕。警員到場時，現場有民大叫稱「這是寺廟，不是搞宣傳噱頭的場所！」
Just Stop Oil成員襲巨石陣及過去部分行動︰
巨石陣受襲｜辛偉誠斥破壞古跡行為可恥
首相辛偉誠譴責事件，指其是「對英國和世界上最古老、最重要的紀念碑之一的可恥破壞行為」，指「Just Stop Oil」應引以為恥。事件亦引起網民議論，有人直言該組織的類似行為「必須停止」，這是大規模的刑毀和粗野行為」；有人則說應「把他們帶上法庭，每一次也要他們賠償一切損失，無論是破壞財物抑或是阻塞道路也好」。專家稱正評估巨石陣的受損程度，Just Stop Oil指其成員所噴的是橙色粟粉，雨水已足可沖刷掉。
巨石陣受襲｜Just Stop Oil屢作「出位」行動
「Just Stop Oil」過去的行動包括在英國倫敦西區皇后劇院演出的一場歌舞劇《孤星淚》演出時作出抗議，令表演需要中止；在溫布頓網球賽比賽期間闖入球場，投擲橙色紙碎及砌圖；闖入倫敦皇家藝術學院，用膠水把手黐在名作《最後的晚餐》一比一複製品的畫框下，並在牆上噴字；在倫敦國家美術館敲碎保護名畫《鏡前的維納斯》的防護玻璃。該組織成員亦曾在倫敦商業大廈潑油漆，阻塞重要道路以及高速公路。Just Stop Oil在比利時的分支，則曾有成員攻擊莫瑞泰斯皇家美術館(Mauritshuis)珍藏的《戴珍珠耳環的少女》，幸畫作在玻璃保護下未有受損。