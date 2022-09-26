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國際
2022-09-26 19:02:34

巨蜥窗上爬來爬去要入屋 美婦嚇破膽：像哥斯拉來襲！(有片)

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巨蜥在窗上爬行。(互聯網)

巨蜥在窗上爬行。(互聯網)

想嚇死人咩！？美國婦人Jocelyn Person近日到佛羅里達州奧蘭多探望兒子時，在兒子家中拍到這嚇人一幕：一隻身長跟小孩差不多的巨型蜥蝪在窗上爬來爬去，似乎想入屋，頓時把Person嚇壞。

英國《每日郵報》報道，Person把片段上傳社交網，附上「看看今天有誰到訪！是一條Tegu蜥蝪！就像哥斯拉一樣！」圖說。從影片可見，巨蜥趴在玻璃窗上似乎想入屋，期間幾次伸出長舌，又回到地面，再試著向上爬，最後可能因體重關係，「跣」落地上。Person估計，這不速之客屬巨蜥類(monitor lizard)，霍士新聞則指牠是薩凡納巨蜥(Savannah monitor)

影片在社交網瘋傳，引發網民熱議，有人笑言「地球人口爆炸，即使被這些生物嚇破膽，但我們仍選擇在草地上建屋」，有人直截了當，建議Person棄掉整間屋！有網民打趣稱，「希望牠找不到狗狗入口處，或找不到狗狗吧」。

薩凡納巨蜥非佛州原生動物

報道指，根據AZ Animals，巨蜥是世上最聰明的爬蟲類之一，體重最輕為2磅，最重可達300磅，身長可達710呎，據指帶有輕度毒性的毒液。此外，巨蜥原產於非洲、亞洲和大洋洲，近年因涉及野生動物的非法買賣猖獗，巨蜥被運到世界各地，不同地方也發現其蹤跡。

至於薩凡納巨蜥，原產於南美洲和撒哈拉沙漠以南的非洲。專家認為，牠們可能有人飼養，但放生或走到野外後，就逐漸變得身形龐大，不是佛州的原生動物。

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