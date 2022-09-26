巨蜥窗上爬來爬去要入屋 美婦嚇破膽：像哥斯拉來襲！(有片)

想嚇死人咩！？美國婦人Jocelyn Person近日到佛羅里達州奧蘭多探望兒子時，在兒子家中拍到這嚇人一幕：一隻身長跟小孩差不多的巨型蜥蝪在窗上爬來爬去，似乎想入屋，頓時把Person嚇壞。

英國《每日郵報》報道，Person把片段上傳社交網，附上「看看今天有誰到訪！是一條Tegu蜥蝪！就像哥斯拉一樣！」圖說。從影片可見，巨蜥趴在玻璃窗上似乎想入屋，期間幾次伸出長舌，又回到地面，再試著向上爬，最後可能因體重關係，「跣」落地上。Person估計，這不速之客屬巨蜥類(monitor lizard)，霍士新聞則指牠是薩凡納巨蜥(Savannah monitor)。

影片在社交網瘋傳，引發網民熱議，有人笑言「地球人口爆炸，即使被這些生物嚇破膽，但我們仍選擇在草地上建屋」，有人直截了當，建議Person棄掉整間屋！有網民打趣稱，「希望牠找不到狗狗入口處，或找不到狗狗吧」。