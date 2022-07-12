巨蟒「濕平」想食薄荷糖 嚇到店員連環高八度尖叫(有片)

人哋放狗，佢就放蛇！英國利物浦一名男子在便利店拍到驚嚇一幕：一名女子頸纏一條6英尺長巨蟒在店內購物，與拍片者閒聊間，她未有察覺巨蟒從她身後探聞，再慢慢爬上收銀處一個貨架，盤纏在一堆薄荷糖上。直至拍片者提醒，「放蛇女」才得知其寵物如此頑皮，即小心翼翼地把蟒蛇拉開，期間還輕聲「氹」牠，說：「Hey, missy。來吧，麻煩，檢點一些吧。」與牠「搏鬥」期間，弄跌了一些薄荷糖。需時約3分鐘，她才能將蟒蛇放回頸上。

拍片者事後在Facebook笑言，這條蟒蛇嗜甜，「看來是想偷薄荷糖來吃」。但女店員見巨蟒來襲，頓時嚇個半死，即跑到另一邊「逃難」，並歇斯底里地連聲尖叫，一名顧客亦急步離開。拍片者說：「從未聽過這樣的尖叫聲，她(店員)每叫一聲都高八度，似乎覺得自己無路可逃。」

網民：太瘋狂了

拍片者指，放蛇女事後道歉，但不是為巨蟒嚇親店員，而是為弄跌薄荷糖表達歉意，「為何會帶著一條6英尺長的蟒蛇進入商店？你會把牠留在家吧。我不認為她會再帶蛇進店了，我不太認同她這樣做。」

拍片者還打趣說，「我不想被蛇纏死，所以不干涉」，女店員這樣一嚇，大概會在門口張貼「嚴禁寵物內進」的告示。短片上周三上傳FB，至今累計100萬次點擊，有人留言直呼「太瘋狂了」。