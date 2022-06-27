差啲無命｜大叔將大蟒蛇掛頸炫耀　下一秒直仆倒地(有片)

印尼一名男子最近捉到一隻大蟒蛇，本應該盡快處理，但他卻將蠎蛇繞在自己的頸脖向鄰居炫耀觀看，正當街坊一邊拍片一邊議論紛紛時，男子竟突然軟癱倒地，幸得街坊協助救回他一命，驚慄過程被拍下並上傳社交平台，可見男子險命喪黃泉之餘，圍觀的街坊們亦險些給他嚇壞。

這段由Instagram帳號「memomedsos」上載的短片，顯示1名上身赤膊的男子，將捉到大蟒蛇像圍巾一樣繞在自己的頸上，他一手捉著頭，一手捉著尾有所動作，但卻似乎在跟蟒蛇在鬥力，過了沒多久男子表情嚴肅起來，原本得意的臉變的痛苦，雙肩縮起，其實大蟒蛇已經正用力收緊全身勒著他的脖子，男子似乎要掙扎，但才走出二步便軟倒地抽搐，嚇得街坊大叫求救。

網民：以為那男人會死

幸好當時圍觀的人很多，街坊們都很快就衝上前幫忙，數人合力將大蟒蛇拉開，男子脫困甦醒，撿回一命，立即倉皇走開，不過他頸上的大蟒蛇還掛在頸上，只見他一臉惶恐，街坊忙上前再幫忙他移開蟒蛇。另一段影片即是男子氣沖沖拿著棍子追著蟒蛇的畫面，似乎想要一雪前恥。帖文未有交代時間及地點，未能得知事發地點。

這段影片很快傳開，網民認為畫面很驚慄，有人批評這男人將蛇掛在頸上不智，亦有人說以為那男人會死，亦有網民勸說「不應該把蛇掛在頸上，蛇都是勒住動物的頸再吞落肚」、「這種蛇無毒，不過力氣極大，可怕」。