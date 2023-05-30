差點毀容｜英女睇Tiktok學烹飪　將蛋放微波爐煮炸傷半邊面

過去曾發生多次因將雞蛋放入微波爐而發生意外事件，但仍有不少人重複犯錯。英國曼徹斯特一名37歲女子日前透過Tiktok觀看烹飪教學影片，使用微波爐煮雞蛋，詎料遭雞蛋炸傷，導致半邊臉焦頭爛額，疼痛更長達約12小時，事主經治療後傷口漸痊癒，近日在社群平台公開這段不應發生的恐怖經歷，以警愓大眾。

綜合報道，來自博爾頓37歲女子Shafia Bashir近日在社群平台發文，指她於本月12日在Tiktok看了一段烹飪教學影片，就學著將半杯熱水加入少少鹽、放入一隻雞蛋後，放入微波爐加熱數分鐘，接著把杯子拿出，用冷匙羮敲破雞蛋。詎料雞蛋被敲碎後突然爆炸，雞蛋裡的液體直噴出來，直接噴在Shafia的右邊臉，導致她劇烈疼痛，她隨即用冷水潑臉約20分鐘，惟疼痛未減，就前往急診室求醫。