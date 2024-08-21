差1個號碼中頭獎　美漢不甘用同號碼再買竟中逾600萬元

美國密歇根州一名男子可謂鴻運當頭，早前買彩券發現只差1個號碼就可以中61萬美元(約475萬港元)，但仍可獲得100美元(約780港元)的獎金，不過，他心有不甘，隔日又用同組號碼買了同款彩券，結果5個數字全中，贏得逾79萬美元(約615萬元)的頭獎。

綜合報道，這名幸運兒是來自馬科姆縣的53歲的男子，他選擇不透露身份。他說，自己有購買彩券習慣，7月27日開獎當天，他在網上買了2張「Fantasy 5」彩券，雖然其中1張中了4個號碼，獲得100美元的獎金，由於與頭獎61萬美元相差很大，他隔日決定再買1張。詎料，這次5個號碼全中，贏得了795,905美元頭獎。