差1個號碼中頭獎　美漢不甘用同號碼再買竟中逾600萬元

美國密歇根州一名男子可謂鴻運當頭，早前買彩券發現只差1個號碼就可以中61萬美元(約475萬港元)，但仍可獲得100美元(約780港元)的獎金，不過，他心有不甘，隔日又用同組號碼買了同款彩券，結果5個數字全中，贏得逾79萬美元(約615萬元)的頭獎。
綜合報道，這名幸運兒是來自馬科姆縣的53歲的男子，他選擇不透露身份。他說，自己有購買彩券習慣，7月27日開獎當天，他在網上買了2張「Fantasy 5」彩券，雖然其中1張中了4個號碼，獲得100美元的獎金，由於與頭獎61萬美元相差很大，他隔日決定再買1張。詎料，這次5個號碼全中，贏得了795,905美元頭獎。
幸運兒：收到中獎通知時以為是詐騙
男子坦言原本不知道中了多少錢，當收到一封電子郵件，通知他贏得1美元，他以為就是全部，直到另一封信件告知要登錄帳戶領取頭獎時，他當刻第一個想法是「騙局」，後來才發現是真的，令他又驚又喜：「我根本沒想到第二晚真的會中大獎！」至於獎金如何使用，他打算用在退休、投資和度假上，也會拿出一部分來幫助家人。根據彩券網站，「Fantasy 5」每天晚上7點29分開獎，每張彩券的售價為1美元，只要多花1美元，消費者就可以增加乘數，並獲得第二次中獎的機會。每次贏得頭獎後，頭獎將重置為10萬美元(約78萬港元)。