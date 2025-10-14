差50歲爺孫戀！七旬翁豪擲140萬禮金娶24歲嫩妻 但遭婚禮公司怒控走數失聯

差50歲爺孫戀以重金打造，但又走數婚禮統籌公司？星洲網、Brilio.net等報道，印尼74歲老翁塔爾曼(Tarman)日前當眾支付30億印尼盾(約140萬港元)巨額禮金，迎娶比自己年輕50歲的新娘艾莉卡(Shela Arika)，「富貴爺孫戀」在網上曝光，即引發網民議論。但豪華婚禮過後，夫婦卻被婚禮統籌公司追數，指控兩人「沒付錢、走佬」。對此，警方已展開調查。

新人當著親友面前交付巨額支票

豪華婚禮本月1日在東爪哇巴芝丹縣(Pacitan)舉行，74歲的新郎塔爾曼堅定地宣布，要迎娶24歲的艾莉卡為妻，並當著親友面前給新娘交付30億印尼盾禮金支票。現場賓客不斷歡呼，見證兩人共諧連理，新娘笑得甜絲絲，新郎有些靦腆。