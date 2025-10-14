差50歲爺孫戀！七旬翁豪擲140萬禮金娶24歲嫩妻 但遭婚禮公司怒控走數失聯

差50歲爺孫戀以重金打造，但又走數婚禮統籌公司？星洲網、Brilio.net等報道，印尼74歲老翁塔爾曼(Tarman)日前當眾支付30億印尼盾(約140萬港元)巨額禮金，迎娶比自己年輕50歲的新娘艾莉卡(Shela Arika)，「富貴爺孫戀」在網上曝光，即引發網民議論。但豪華婚禮過後，夫婦卻被婚禮統籌公司追數，指控兩人「沒付錢、走佬」。對此，警方已展開調查。
新人當著親友面前交付巨額支票
豪華婚禮本月1日在東爪哇巴芝丹縣(Pacitan)舉行，74歲的新郎塔爾曼堅定地宣布，要迎娶24歲的艾莉卡為妻，並當著親友面前給新娘交付30億印尼盾禮金支票。現場賓客不斷歡呼，見證兩人共諧連理，新娘笑得甜絲絲，新郎有些靦腆。
網傳新郎騎電單車走佬
然而，婚禮統籌公司近日公開指控，婚宴過後，這對爺孫戀新人不但沒結帳，之後更失聯，公司至今仍未收到錢。網傳塔爾曼騎著新娘家人的電單車「拋妻逃走」，也有網民質疑30億印尼盾支票是假的。
新郎在社交平台澄清
面對各方質疑，塔爾曼在社交平台留言澄清，指30億印尼盾禮金「確實是真的」；又駁斥走佬傳言，指「這些說法不正確，我沒有離開妻子，我們還在一起」。女方家人也發聲明澄清，「那是假消息，他沒有逃跑，只是去了度蜜月」。
警方咁樣講
警方亦證實塔爾曼並未失聯，而是與新婚妻子度假，有關婚禮統籌公司的指控，警方正在調查。