巴切萊特發表新疆人權報告　中方：粗暴干涉中國內政

聯合國人權事務高級專員巴切萊特(Michelle Bachelet)在任期最後一日發表新疆人權報告，指中國在新疆地區歧視性拘留維吾爾族和其他以穆斯林為主的少數民族可能構成危害人類罪，呼籲國際社會緊急回應中方在打擊恐怖主義的行動中，被指進行酷刑及其他侵犯人權行為。

巴切萊特今年5月到新疆視察後承認，訪問新疆期間受中方官員限制，無法與被扣留的維吾爾人傾談。被多次押後發布的新疆人權報告終於出爐。她批評中方任意和歧視性地拘押新疆維吾爾人以及其他穆斯林，嚴重違反人權，甚至可能干犯國際刑法，尤其是人權法，建議中方採取迅速行動，釋放所有被拘押在再教育營、監獄和扣押設施的人。

巴切萊特在離任當日發表聲明，指捍衛人權的旅程永無止境。她是一個戰略樂觀主義者，相信如果有創造力，即使在最困難的情況下，亦可以建立穩固的戰略和合作夥伴關係去推動變革。