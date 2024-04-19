巴勒斯坦申入聯合國遭美國一票否決　中方：十分失望

聯合國安理會在美國一票否決下，未能通過接納巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的決議草案。美國常駐聯合國副代表伍德(Robert Wood)則指出，哈馬斯在伊朗支持下，去年十月突襲以色列才是造成新一輪衝突的原因。美國國務院副發言人帕特爾(Vedant Patel)則表示，現時並不是接受巴勒斯坦成為正式成員國的合適時機。

傅聰：獨立建國是巴勒斯坦人民幾代人的夙願

以觀察員身份出席會議的巴勒斯坦代表，在投票前點名批評美國及其他國家未有公平對待巴勒斯坦人，以色列常駐聯合國代表則指出，有關草案脫離現實，對任何一方都沒有好處。

中國常駐聯合國代表傅聰形容這是令人悲傷的一天，巴勒斯坦人民幾十年的夢想被無情擊碎。中方對美國的決定感到十分失望。傅聰說，獨立建國是巴勒斯坦人民幾代人的夙願，正式加入聯合國是這個歷史進程關鍵一步。他指出，有關國家不支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，聲稱理由是巴勒斯坦國不具備治理國家的能力，中方對此不能同意。過去13年，巴勒斯坦局勢發生許多變化，其中最根本的是約旦河西岸定居點不斷擴張，巴勒斯坦作為國家的生存空間不斷被擠壓，「兩國方案」的基礎不斷被侵蝕。有關國家對此視而不見，採取默許甚至縱容的態度，現在又反過來質疑巴勒斯坦不具備執政能力，這完全是混淆是非的強盜邏輯。