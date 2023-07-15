巴勒斯坦男童車禍撞「甩頭」　手術存活率僅50％　接回斷頭後奇蹟康復

1名12歲的巴勒斯坦男孩哈桑（Suleiman Hassan），6月時經歷一場嚴重車禍，導致他的頭骨與脊柱頂部椎骨分離，被緊急送往以色列的哈達薩醫療中心（Hadassah Medical Center）救治，起初醫療團隊估計哈桑的存活率只有50％，不過在幾個小時的手術之後，哈桑奇蹟般地撿回1命。

車禍導致頭部幾乎脫離脖子

《紐約郵報》報道，12歲的巴勒斯坦男童哈桑６月在路上騎着腳踏車時，被汽車撞上，傷勢極為嚴重，醫生檢查後說哈桑的頭部幾乎完全脫離脖子，醫學上稱這種情況為「雙側寰枕關節脫位」。

主治醫師的醫生埃納夫（Ohad Einav）坦言自己和醫療團隊一開始評估哈桑存活的機率只有50％，在耗時數小時的手術中，醫生在他受損部位，裝入鋼板等固定裝置。術後哈桑又接受超過1個月的後續治療，由於手術嚴峻，醫生直到7月才公開手術結果。目前哈桑已出院，不過仍需要戴着頸椎夾板，醫師也會持續監測他的康復狀況。

埃納夫強調，哈桑接受的手術極其罕見，「我們之所以能夠救回這孩子，要歸功於我們的知識和手術室中的創新技術，整個醫療團隊都為哈桑的生命在奮戰」，埃納夫還提到哈桑最後能夠康復堪稱「奇蹟」。



此外，埃納夫補充，「事實上，哈桑術後沒有神經缺陷或運動功能障礙，而且在經歷了這麼長時間的過程後，行動能力正常且不需要任何輔助裝置就能行走，這真的很了不起」。

哈桑的父親在整個治療過程中從未離開兒子床邊，他告訴《TPS通訊社》，是醫療團隊的專業精神、技術與快速決策救了哈桑。他相當感激醫護人員並表示「多虧你們，哈桑才能在機率很低、顯而易見危險的情況下重獲新生」。

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