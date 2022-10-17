巴國醫院離奇私藏400遺體 部分長滿蛆蟲遭禿鷹啃咬 胸膛劏開挖空內臟

巴基斯坦發生駭人聽聞的醫院藏屍案，東部旁遮普省(Punjab province)一間醫院被發現停屍間存放至少400具遺體，遺體大多已腐爛，部分長出蛆蟲，也有禿鷹啃咬痕跡，數具胸前則被剖開、內臟取出。醫院聲稱遺體是給醫學院學生教學使用，但當局並未聽信，已經著手調查。CNN旗下媒體引述消息指，死者可能是被巴基斯坦軍隊擄走後失蹤的少數族裔居民。

綜合巴基斯坦電視台「Geo News」、印度「新德里電視台」(NDTV)、CNN-News18等報道，事發於旁遮普省城市木爾坦(Multan)的尼什塔爾醫院(Nishtar Hospital)。省長顧問古賈爾(Tariq Zaman Gujjar)表示有人向他舉報，稱如要做好事，就去該醫院屋頂的停屍間看看，於是他上周五帶著一行人前去視察，但職員起初不願開門，他警告會告上法庭後對方才讓步。

他們進入停屍間，赫見裡面至少擺放200具遺體，「(男男女女)所有的腐爛遺體都是赤裸，連女性遺體都沒遮蓋」。古賈爾指，停屍間的屋頂放了至少35具遺體，有禿鷹啃咬痕跡，其中兩具開始腐爛，長滿蛆蟲，「50年人生中從未見過這種情況」。