巴國醫院離奇私藏400遺體 部分長滿蛆蟲遭禿鷹啃咬 胸膛劏開挖空內臟

巴基斯坦發生駭人聽聞的醫院藏屍案，東部旁遮普省(Punjab province)一間醫院被發現停屍間存放至少400具遺體，遺體大多已腐爛，部分長出蛆蟲，也有禿鷹啃咬痕跡，數具胸前則被剖開、內臟取出。醫院聲稱遺體是給醫學院學生教學使用，但當局並未聽信，已經著手調查。CNN旗下媒體引述消息指，死者可能是被巴基斯坦軍隊擄走後失蹤的少數族裔居民。
綜合巴基斯坦電視台「Geo News」、印度「新德里電視台」(NDTV)、CNN-News18等報道，事發於旁遮普省城市木爾坦(Multan)的尼什塔爾醫院(Nishtar Hospital)。省長顧問古賈爾(Tariq Zaman Gujjar)表示有人向他舉報，稱如要做好事，就去該醫院屋頂的停屍間看看，於是他上周五帶著一行人前去視察，但職員起初不願開門，他警告會告上法庭後對方才讓步。
他們進入停屍間，赫見裡面至少擺放200具遺體，「(男男女女)所有的腐爛遺體都是赤裸，連女性遺體都沒遮蓋」。古賈爾指，停屍間的屋頂放了至少35具遺體，有禿鷹啃咬痕跡，其中兩具開始腐爛，長滿蛆蟲，「50年人生中從未見過這種情況」。
官員厲聲質問：是否販賣遺體
古賈爾忍不住質問停屍間負責人：「你們是不是販賣這些遺體？」醫生解釋遺體是給醫學院學生教學使用，但他不相信，指出就算是教學用途，用完後應該好好安葬，結果被丟棄在屋頂上。
旁遮普省政府特殊醫療及醫學教育部門正調查事件，尼什塔爾醫學大學初步回應指，那些是身份不明的死者遺體，由警察交給他們驗屍，「若有需要」可作教學用途。
CNN-News18周六引述消息報道，該醫院停屍間放置的遺體多達400具，其中數具的胸部被剖開，器官被移除。有醫生指，從遺體的傳統衣著和身體結構判斷，死者可能是俾路支人(Baloch)或普什圖族(Pashtun)人，這些少數族裔因住在山區，有較強壯的身體。
報道指，懷疑死者是被巴基斯坦軍隊從俾路支省(Baloch)及開柏普赫圖赫瓦省(Khyber Pakhtunkhwa)綁走的失蹤人口。
資料顯示，巴基斯坦平均每個月有數百人失蹤，自2001年以來失蹤人口多達逾8,000。巴基斯坦人權委員會則指，逾6,500俾路支人以及5,000普什圖族人至今仍失蹤。