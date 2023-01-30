巴基斯坦分別發生巴士墮橋與船隻翻沉意外　造成逾50人死亡(有片)

巴基斯坦周日分別發生巴士墮橋與船隻翻沉意外，合共造成逾50人死亡。其中西北部有船隻翻沉，造成至少10名兒童死亡，另外於西南部有巴士墜落峽谷並起火，至少40人喪生，初步調查懷疑意外涉及超載或超速。

西南部俾路支省拉斯貝拉地區，一輛巴士在事發地點一個車站，嘗試掉頭但撞上橋柱，隨後墜下橋並起火，造成最少40人死亡，包括婦孺。當局事後將遇難者屍體送往卡拉奇做屍檢和基因鑑定。警方表示，部分屍體燒至難以辨認身份。有官員指，車禍可能涉及超速。

#BREAKING #Emergency #Pakistan#accident

The bus was traveling from #Quetta to #Karachi with 48 people. Driver lost control taking a sharp turn over a bridge over near #Lasbella.

A Karachi-bound passenger bus fell off a bridge and burst into flames, killing 39 people.#پاکستان pic.twitter.com/7BFGzFnDdS — Kaustuva Ranjan Gupta (@GuptaKaustuva) January 29, 2023

小船載學生遊覽期間翻船 西北部開伯爾普什圖省科哈特地區的坦達湖發生翻船事故，當局指一間宗教學校懷疑違反該湖泊禁止娛樂活動的規定，約50名學生到湖附近野餐，期間分批乘小船遊覽到對岸，小船運送第二批25名學生時翻沉，造成最少10人死亡，年齡介乎7至12歲。大部分學生被救起時已經死亡，有1人是送院後證實死亡。生還者中3人情況危殆，另外仍有多人失蹤。警方初步相信事件涉及超載。