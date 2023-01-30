熱門搜尋:
C觀點 簡約公屋 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-01-30 11:19:00

巴基斯坦分別發生巴士墮橋與船隻翻沉意外　造成逾50人死亡(有片)

分享：

巴基斯坦周日分別發生巴士墮橋與船隻翻沉意外，合共造成逾50人死亡。其中西北部有船隻翻沉，造成至少10名兒童死亡，另外於西南部有巴士墜落峽谷並起火，至少40人喪生，初步調查懷疑意外涉及超載或超速。

有巴士墜落峽谷並起火，至少40人喪生。(Twitter) 有巴士墜落峽谷並起火，至少40人喪生。(Twitter) 有巴士墜落峽谷並起火，至少40人喪生。(Twitter)

西南部俾路支省拉斯貝拉地區，一輛巴士在事發地點一個車站，嘗試掉頭但撞上橋柱，隨後墜下橋並起火，造成最少40人死亡，包括婦孺。當局事後將遇難者屍體送往卡拉奇做屍檢和基因鑑定。警方表示，部分屍體燒至難以辨認身份。有官員指，車禍可能涉及超速。

小船載學生遊覽期間翻船。(Twitter) 小船載學生遊覽期間翻船。(Twitter) 小船載學生遊覽期間翻船。(Twitter)

小船載學生遊覽期間翻船

西北部開伯爾普什圖省科哈特地區的坦達湖發生翻船事故，當局指一間宗教學校懷疑違反該湖泊禁止娛樂活動的規定，約50名學生到湖附近野餐，期間分批乘小船遊覽到對岸，小船運送第二批25名學生時翻沉，造成最少10人死亡，年齡介乎712歲。大部分學生被救起時已經死亡，有1人是送院後證實死亡。生還者中3人情況危殆，另外仍有多人失蹤。警方初步相信事件涉及超載。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受