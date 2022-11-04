巴基斯坦前總理集會中左腳中槍受傷　疑犯稱單獨犯案(有片)

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗(Imran Khan)出席車隊遊行期間左腳中槍受傷，沒有大礙，事件造成最少1死10傷，死者為伊姆蘭汗支持者。疑犯當場被捕，據報他承認單獨犯案，指伊姆蘭汗是誤導民眾，因此想將他殺死。

事發在巴基斯坦東部旁遮普省，當時伊姆蘭汗所屬的巴基斯坦正義運動黨的車隊正帶領示威民眾遊行，準備前往首都伊斯蘭堡，要求政府提前舉行大選，期間遇上槍擊。現場傳出槍聲後民眾慌忙躲避。網上流傳片段，據報是槍手被制服的情況，並有伊姆蘭汗在貨車內由數人攙扶移動的片段，伊姆蘭汗之後離開貨車，向群眾揮手，可見腳部纏著繃帶。

支持者稱現政府要為事件負責

巴基斯坦警方已拘捕疑犯，並發放據報是疑犯被拘留期間的片段。他承認單獨犯案，指想殺死伊姆蘭汗是因為他誤導民眾。多個城市均有伊姆蘭汗的支持者上街示威，稱現政府要為事件負責，形容今次明顯是一次政治暗殺。總理夏巴茲強烈譴責槍擊案，內政部已下令徹查事件。

今年4月被國會通過不信任動議，遭罷免下台的伊姆蘭汗，上周開始由拉合爾率領車隊遊行，計劃前往首都伊斯蘭堡，爭取提前大選。



