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國際
2024-05-31 14:45:03

巴基斯坦大巴疑爆胎致失控墮谷　至少28死20傷

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巴基斯坦大巴疑爆胎致失控墮谷　至少28死20傷

巴基斯坦一輛大巴29日凌晨疑似在高速行駛中發生爆胎，因此從橋上失控墮谷，造成至少28人死亡，另有20人受傷，車體也嚴重變形。

綜合外媒報道，這輛大巴當時正從俾路支省（Baluchistan）南部城市土爾巴特（Turbat）開往首府奎達（Quetta），29日凌晨途經瓦舒克鎮（Washuk）時，車輛突然失控墜橋，網傳畫面可見大巴直接翻落到峽谷底部，車體嚴重變形。救援人員獲報後趕赴現場救援，部分乘客傷勢嚴重，迅速將死者、傷者送醫。

巴國總理致哀

據了解，車禍導致約28人罹難、20人受傷，俾路支省首席部長布格蒂（Sarfraz Bugti）透過聲明致哀，巴國總理謝里夫（Shehbaz Sharif）及內政部長納奎（Mohsin Naqvi）也分別發表聲明悼念罹難者，並下令全力治療受傷民眾。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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