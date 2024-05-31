巴基斯坦大巴疑爆胎致失控墮谷　至少28死20傷

巴基斯坦一輛大巴29日凌晨疑似在高速行駛中發生爆胎，因此從橋上失控墮谷，造成至少28人死亡，另有20人受傷，車體也嚴重變形。

綜合外媒報道，這輛大巴當時正從俾路支省（Baluchistan）南部城市土爾巴特（Turbat）開往首府奎達（Quetta），29日凌晨途經瓦舒克鎮（Washuk）時，車輛突然失控墜橋，網傳畫面可見大巴直接翻落到峽谷底部，車體嚴重變形。救援人員獲報後趕赴現場救援，部分乘客傷勢嚴重，迅速將死者、傷者送醫。