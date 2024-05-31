巴基斯坦大巴疑爆胎致失控墮谷　至少28死20傷

巴基斯坦一輛大巴29日凌晨疑似在高速行駛中發生爆胎，因此從橋上失控墮谷，造成至少28人死亡，另有20人受傷，車體也嚴重變形。
綜合外媒報道，這輛大巴當時正從俾路支省（Baluchistan）南部城市土爾巴特（Turbat）開往首府奎達（Quetta），29日凌晨途經瓦舒克鎮（Washuk）時，車輛突然失控墜橋，網傳畫面可見大巴直接翻落到峽谷底部，車體嚴重變形。救援人員獲報後趕赴現場救援，部分乘客傷勢嚴重，迅速將死者、傷者送醫。
巴國總理致哀
據了解，車禍導致約28人罹難、20人受傷，俾路支省首席部長布格蒂（Sarfraz Bugti）透過聲明致哀，巴國總理謝里夫（Shehbaz Sharif）及內政部長納奎（Mohsin Naqvi）也分別發表聲明悼念罹難者，並下令全力治療受傷民眾。
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Killer roads took 28 life early morning..— AbuBakar BaloCh (@Meer_Notak) May 29, 2024
At least 28 passengers died & more than 22 injured when a passenger coach going to Quetta from #Turbat, met an accident & fell into a deep ditch near the Kalkhali area #Basima district #Washuk #Balochistan
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