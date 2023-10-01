巴基斯坦宗教集會遭自殺式炸彈襲擊　釀至少52死、58傷

當地警方推測，此爆炸案可能是一場自殺式攻擊，初步調查發現，攻擊者在罹難副警司的座駕附近，將炸彈引爆。巴基斯坦內政部也抨擊這場爆炸案的嫌犯：「襲擊前來參加宗教活動的無辜民眾的行為令人髮指」。

巴基斯坦巴國西南部俾路支省（Balochistan）29日一場宗教集會上，發生嚴重自殺炸彈攻擊，造成至少52人死亡、58人受傷。

未有任何人或組織承認責任

由於這天是國定假日，不少民眾前來參加活動，炸彈爆炸後屍橫遍野，還有許多人被埋在瓦礫堆下，傷者身上也血跡斑斑，死亡人數可能還會增加。巴基斯坦總統阿爾維（Arif Alvi）對此事表達譴責，並表示當局盡可能援助傷者及受害者家屬。

目前尚未有任何人或組織承認責任，在巴基斯坦的「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，ISIS-K）、「巴基斯坦塔利班」（TTP）等恐怖組織，皆否認或未表態與此爆炸案有關連。

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