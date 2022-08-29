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國際
2022-08-29 13:53:00

巴基斯坦水災｜父拖女兒行獨木橋失足　一鬆手女兒瞬間被捲走(有片)

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巴基斯坦水災死亡人數增至逾1,600人，超過3300萬人受災。當局宣布撥款協助重災區卑路支省，軍方則呼籲國際社會提供援助。水災下河水暴漲，多人被困，一名父親緊握15歲女兒的手，領她走獨木橋越過急流逃生，惟期間失足雙雙墮河，父親獲救，但卻眼巴巴看著女兒被洪水捲走。

巴基斯坦水災，父拖女兒行獨木橋失足，一鬆手女兒瞬間被捲走。(Twitter)

巴基斯坦水災，父拖女兒行獨木橋失足，一鬆手女兒瞬間被捲走。(Twitter)

根據巴基斯坦天氣網站周日(28)報道，阿扎德克什米爾的尼拉姆山谷有河水暴漲形成急流，有民眾在河水上用木條搭成獨木橋，以協助被困居民逃生，一名父親與剛參加完入學考試的15歲女兒，一手拖著對方，一手拉著救生繩，一前一後的走在獨木橋上，惟期間女兒失去平衡，二人雙雙墮河命懸一線，但救生繩後方一端突然鬆脫，女兒只能抓著父親，父親一邊拉著救生繩、一邊死命拉著女兒，但河水兇猛，令二人脫手，女兒瞬即被洪水捲走。

網上片段顯示，岸邊的民眾見父女墮河隨即驚叫，有人立即衝到河邊幫忙，幾經辛苦將該名父親救起，可惜其女兒已被河水沖走。報道指，該名女兒的屍體在下游一條橋邊被發現。

期間女兒失去平衡，二人雙雙墮河。(Twitter) 父女一前一後的走在獨木橋上。(Twitter) 父女命懸一線。(Twitter) 救生繩後方一端突然鬆脫，女兒只能抓著父親。(Twitter) 河水兇猛，令二人脫手，女兒瞬即被洪水捲走。(Twitter) 岸邊的民眾見父女墮河隨即驚叫，有人立即衝到河邊幫忙。(Twitter)

局方：嚴重氣候災難造成逾1060人死

巴基斯坦當局表示，6月中以來強降雨引發的各類災害，已造成超過1,060人死亡，至少70萬間房屋損毀，數百萬人流離失所。當局指，國家正經歷嚴重氣候災難，相信到雨勢減退時，巴基斯坦可能已有三分一地區水浸。總理謝里夫去到俾路支省探望災民，承諾政府會為所有失去家園的人提供居所。

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