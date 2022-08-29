巴基斯坦水災｜父拖女兒行獨木橋失足　一鬆手女兒瞬間被捲走(有片)

巴基斯坦水災死亡人數增至逾1,600人，超過3300萬人受災。當局宣布撥款協助重災區卑路支省，軍方則呼籲國際社會提供援助。水災下河水暴漲，多人被困，一名父親緊握15歲女兒的手，領她走獨木橋越過急流逃生，惟期間失足雙雙墮河，父親獲救，但卻眼巴巴看著女兒被洪水捲走。
根據巴基斯坦天氣網站周日(28日)報道，阿扎德克什米爾的尼拉姆山谷有河水暴漲形成急流，有民眾在河水上用木條搭成獨木橋，以協助被困居民逃生，一名父親與剛參加完入學考試的15歲女兒，一手拖著對方，一手拉著救生繩，一前一後的走在獨木橋上，惟期間女兒失去平衡，二人雙雙墮河命懸一線，但救生繩後方一端突然鬆脫，女兒只能抓著父親，父親一邊拉著救生繩、一邊死命拉著女兒，但河水兇猛，令二人脫手，女兒瞬即被洪水捲走。
網上片段顯示，岸邊的民眾見父女墮河隨即驚叫，有人立即衝到河邊幫忙，幾經辛苦將該名父親救起，可惜其女兒已被河水沖走。報道指，該名女兒的屍體在下游一條橋邊被發現。
局方：嚴重氣候災難造成逾1060人死
巴基斯坦當局表示，6月中以來強降雨引發的各類災害，已造成超過1,060人死亡，至少70萬間房屋損毀，數百萬人流離失所。當局指，國家正經歷嚴重氣候災難，相信到雨勢減退時，巴基斯坦可能已有三分一地區水浸。總理謝里夫去到俾路支省探望災民，承諾政府會為所有失去家園的人提供居所。
🔴 آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے علاقہ کیل کے نالہ نریل کو عبور کرتے ہوئے باپ بیٹی نالہ میں بہہ گئے مقامی لوگوں نے باپ کو زندہ بچا لیا جبکہ پندرہ سالہ بیٹی جس نے حال ہی میں میٹرک کا امتحان دیا تھا کی لاش شروگی پل کےقریب سے مل گئی، نالہ نریل ہر لگا پل سیلاب میں بہہ گیا ہے۔ pic.twitter.com/AW1i43FLYZ— PakWeather.com (@Pak_Weather) August 28, 2022