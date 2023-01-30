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國際
2023-01-30 18:34:57

巴基斯坦清真寺發生爆炸　至少25死逾140傷

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巴基斯坦白沙瓦一間清真寺發生爆炸。(Twitter圖片)

巴基斯坦白沙瓦一間清真寺發生爆炸。(Twitter圖片)

巴基斯坦城市白沙瓦的一間清真寺，在今日（30日）疑發生自殺式炸彈襲擊。根據中東半島電視台指，死亡人數已有25人逾140人受傷。

多個外國傳媒報道，白沙瓦一間警局內的清真寺今日發生爆炸，當時有大量的信徒正在寺內祈禱，警察表示建築物部份出現倒塌，並有多人被埋。卡塔爾半島電視台就報道，事件是由自殺式炸彈引發。一名38歲的警官表示，爆炸時自己身處於清真寺內，不知道自己是如何能存活。他指在寺內聽到很多哭喊聲。他表示當時有超過150名信徒在寺內。

前巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）在社交媒體譴責襲擊。

巴基斯坦一間清真寺發生爆炸。(美聯社) 巴基斯坦一間清真寺發生爆炸。(美聯社) 巴基斯坦一間清真寺發生爆炸。(美聯社) 巴基斯坦一間清真寺發生爆炸。(美聯社)
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