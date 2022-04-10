巴基斯坦總理伊姆蘭汗終被罷免 國會通過不信任動議

伊姆蘭汗(Imran Khan)成為首位被罷免的巴基斯坦總理，國會今晨通過不信任動議結束其3年半執政。反對派上周提出有關動議，惟遭伊姆蘭汗阻撓並解散國會引起政治動盪，最高法院上周四裁定他有關做法違憲。在國民議會342個議席中擁有過半數174席的反對派再提出不信任動議，並於今日凌晨1時表決通過。反對派領袖夏巴茲(Shehbaz Sharif)稱，巴基斯坦和國會「最終從一場重大危機中得到自由」。各黨派今日稍後提名新總理人選，70歲的夏巴茲為前總理謝里夫的弟弟，被視為熱門人選。

立場親中親俄 指控遭美國串謀拉落台 69歲的伊姆蘭汗拒絕承認反對派組成的新政府，號召支持者上街抗議。立場親中國的他聲稱美國領導串謀拉他落台，因他拒絕支持美國對抗俄羅斯和中國。他也不斷指巴基斯坦反對派與外國勢力合作。美國指伊姆蘭汗的指控「不實」，他也從未提出證據證明有關指控屬實。俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動時，伊姆蘭汗曾到訪莫斯科與俄羅斯總統普京會晤。