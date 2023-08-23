巴基斯坦纜車斷索　8師生被困半空15小時後全部獲救(有片)

巴基斯坦北部山區發生纜車纜索斷裂事故，8名師生被困半空逾15小時後，全部獲救。當局一度出動直升機營救，其後改以空中飛索方式救人，由軍方支援的高空纜繩專家接近纜車，分批將人救回地面。巴基斯坦看守總理卡卡爾下令檢視全國纜車安全。
事發在首都伊斯蘭堡以北約200公里的山區，2名教師與6名年齡11至15歲的學生，在當地周二(22日)上午乘坐纜車前往偏遠山區一間學校，纜車駛至離地面約274米時，其中一條纜索斷裂，僅靠餘下一條纜索懸吊，其中一名學生受驚一度暈倒。
最後一批受困者著陸一刻傳歡呼聲
當局先派出直升機救出2名學生，但隨着入黑與天氣條件不適合，改用空中飛索，由軍方支援的高空纜繩專家接近纜車，分批將其餘6個人救出來。網上影片顯示，當最後一批受困者安全著陸時，現場隨即傳出雀躍的歡呼聲，當時已距離事發一刻逾15小時。巴基斯坦看守總理卡卡爾下令檢視全國纜車安全。
Ah, teamwork at its finest! The locals get them down, and the Pakistan Army soldiers get the credit for the rescue. What a seamless coordination of effort! 🪂🙌#Battagram #قیدی_ہے_غلام_نہیں #غداروں_پر_لعنت_کا_دن_22_اگست #قیدی_نمبر_804 pic.twitter.com/moNSqWTcHw— My PM Is Corrupt (@MyPMisCorrupt) August 22, 2023