巴基斯坦膠水廠渦爐爆炸　至少造成15死

巴基斯坦東部今早（21日）發生嚴重的爆炸事故，造成最少15人死亡及7人受傷。據報道指，事件是一間膠水廠的渦爐發生爆炸，當地警察表示已經拘捕工廠的經理，以及追緝在事故後立即逃離的工廠老闆。

據外國媒體報道，爆炸發生在巴基斯坦第3大城市的費薩拉巴德，當局仍然未知爆炸的原因。不過爆炸就導致廠房以及旁邊的建築物受嚴重的破壞，並在當地引發大火。當地警察表示已對意外展開調查。

去年同樣在費薩拉巴德，亦有一間紡織廠發生渦爐爆炸，10多名工人受傷，而在上星期，另一個城市卡拉奇發生煙花廠爆炸，導致4人死亡。