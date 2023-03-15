巴基斯坦警察在前總理家門　與支持者爆衝突

警方表示，在有關的衝突中造成69人的受傷，當中包括34個警察。而警方更指，在伊姆蘭汗住所內的人持有槍械。衝突在本周二（14日）開始，警方原本是準備前往伊姆蘭汗的住所，因為他未有出席法院對他的貪污指控聆訊而將其逮捕。然而大批支持者在伊姆蘭汗家外，阻止警察前行。

巴基斯坦警方，周三（15日）在前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）在拉合爾的家門前與其支持者繼續爆發衝突，並向伊姆蘭汗支持者發射催淚彈，而對峙經過一夜後，已進入第2日。

報道表示，巴基斯坦警方向示威者發射催淚彈及水砲，警方就指示威者向警員掟石回應。而伊姆蘭汗及其政黨又發放影片，呼籲若他被扣留，支持者應該走上街頭聲援。

警察截斷伊姆蘭汗住所一帶供電

伊姆蘭汗去年被巴基斯坦國會，通過不信任動議而將他趕下台，之後他發動示威，指責是軍方參與令他被趕走。美國有線新聞網絡表示，伊姆蘭汗向他們指，政府害怕他重新掌權，並指憂慮他會追究他們責任，而伊姆蘭汗指，即使自己被囚，但他的政黨仍可以左右選舉。

巴基斯坦政府就否認與拘捕伊姆蘭汗事件有關，又指事件與選舉亦無關係，警方只執行法院的指示。又指伊姆蘭汗違反了法律以及法院的命令，而他在煽動群眾騷動來逃避追捕。伊姆蘭汗的支持者指，警方截斷了其住所以及周圍地方的電力供應。