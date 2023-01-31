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國際
2023-01-31 14:53:06

巴基斯坦警署清真寺爆炸事件　死亡人數升至87人

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巴基斯坦為喪生的警察棺木上蓋上國旗。(美聯社)

巴基斯坦為喪生的警察棺木上蓋上國旗。(美聯社)

在巴基斯坦白沙瓦發生的自殺式炸彈爆炸案，死亡人數上升到至少87人死亡。救援人員仍在現場的瓦礫中尋找傷者。

周一（30日）發生的爆炸案，報道指是在當地的警察總部內的清真寺發生，報道指該清真寺的保安森嚴，當局正調查施襲者是如何進入。巴基斯坦的塔利班組織在其中一名領袖承認襲擊後，否認是組織發動。巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）譴責指：「恐怖份子想透過對履行職責，對守護巴基斯坦的人發動襲擊來製造恐懼。」

爆炸現場部份建築倒塌。(路透社)

爆炸現場部份建築倒塌。(路透社)

英國廣播公司（BBC）報道指，救援人員仍在當地進行搜救，並表示在超過18小時的搜救中，發現至少20多具屍體，並且可能仍有更多人埋在瓦礫之下。

當地的醫院證實，已有超過100人仍然受傷留醫。而當地亦先為超過20名喪生的警官舉行葬禮，並在這些警員的棺木上蓋上巴基斯坦的國旗。白沙瓦的警察長Muhammad Ijaz Khan早前透露，在爆炸時附近有多達300至400名警員。謝里夫就認為，襲擊與伊斯蘭教無關，他指整個國家會團結對抗恐怖主義的威脅。

仍有逾百傷者留醫。(路透社) 巴基斯坦總理謝里夫到醫院探望傷者。(美聯社)
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