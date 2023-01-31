巴基斯坦警署清真寺爆炸事件　死亡人數升至87人

在巴基斯坦白沙瓦發生的自殺式炸彈爆炸案，死亡人數上升到至少87人死亡。救援人員仍在現場的瓦礫中尋找傷者。

周一（30日）發生的爆炸案，報道指是在當地的警察總部內的清真寺發生，報道指該清真寺的保安森嚴，當局正調查施襲者是如何進入。巴基斯坦的塔利班組織在其中一名領袖承認襲擊後，否認是組織發動。巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）譴責指：「恐怖份子想透過對履行職責，對守護巴基斯坦的人發動襲擊來製造恐懼。」