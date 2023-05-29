巴士乘客未到站要落車司機拒絕 互相拔槍開火爆槍戰 其他人命大無事(有片)

乘客Omarri Shariff Tobias要求在兩站之間落車，與司機爭吵起來繼而互相開槍。(互聯網)

美國北卡羅來納州夏洛特市一架行駛中的巴士發生槍戰，一名乘客要求在兩站之間落車，但司機拒絕，兩人爭拗了約兩分鐘。那名乘客退後到一旁握著手槍，一邊檢查是否有上彈，一邊與司機爭論不休，其後走到車頭的門口旁槍指司機威嚇，司機此時迅速拔槍並射向對方，兩人開始互相開槍。車廂內還有另兩名乘客，其中一人慌忙離開通道兩旁無遮掩的座位，爬到後面座位凳底，幸好兩名無辜捲入槍戰的乘客最後無事。司機和那名鬧事乘客則分別手臂和腹部中槍。

Charlotte, North Carolina: Newly released surveillance footage shows a dramatic shootout between a North Carolina public bus driver and passenger while the bus was in motion.



The shooting occurred on May 18 on a Charlotte Area Transit System (CATS) bus, after the passenger asked… pic.twitter.com/DNf9h8c8N7 — Dr. PMS (@ps1ack) May 28, 2023