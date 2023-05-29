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2023-05-29 19:57:14

巴士乘客未到站要落車司機拒絕 互相拔槍開火爆槍戰 其他人命大無事(有片)

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巴士槍戰

乘客Omarri Shariff Tobias要求在兩站之間落車，與司機爭吵起來繼而互相開槍。(互聯網)

美國北卡羅來納州夏洛特市一架行駛中的巴士發生槍戰，一名乘客要求在兩站之間落車，但司機拒絕，兩人爭拗了約兩分鐘。那名乘客退後到一旁握著手槍，一邊檢查是否有上彈，一邊與司機爭論不休，其後走到車頭的門口旁槍指司機威嚇，司機此時迅速拔槍並射向對方，兩人開始互相開槍。車廂內還有另兩名乘客，其中一人慌忙離開通道兩旁無遮掩的座位，爬到後面座位凳底，幸好兩名無辜捲入槍戰的乘客最後無事。司機和那名鬧事乘客則分別手臂和腹部中槍。

巴士槍戰｜司機被解僱

事發在本月18日，司機上方的閉路電視鏡頭片段顯示，司機David Fullard與22歲乘客Omarri Shariff Tobias接連快速開槍，隔著雙方的司機位防護板留下彈孔和裂開。鏡頭可見一名乘客奔向後方尋掩護，腹部中槍的Tobias則爬向車尾。車尾鏡頭拍到一名女乘客從車尾側門逃離，Tobias跟隨她試圖落車，手臂中槍的Fullard則離開司機位繼續向他開槍。Tobias在慌亂中成功離開車廂，惟Fullard繼續追擊他，從車頭的車門離開續向Tobias開槍。兩人中槍並無生命危險，Tobias被警方落案控告使用致命武器襲擊，造成他人嚴重受傷等罪名。任職司機超過19年的Fullard未知會否被控，但他已被巴士公司解僱。

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