巴士乘客未到站要落車司機拒絕 互相拔槍開火爆槍戰 其他人命大無事(有片)

美國北卡羅來納州夏洛特市一架行駛中的巴士發生槍戰，一名乘客要求在兩站之間落車，但司機拒絕，兩人爭拗了約兩分鐘。那名乘客退後到一旁握著手槍，一邊檢查是否有上彈，一邊與司機爭論不休，其後走到車頭的門口旁槍指司機威嚇，司機此時迅速拔槍並射向對方，兩人開始互相開槍。車廂內還有另兩名乘客，其中一人慌忙離開通道兩旁無遮掩的座位，爬到後面座位凳底，幸好兩名無辜捲入槍戰的乘客最後無事。司機和那名鬧事乘客則分別手臂和腹部中槍。
Charlotte, North Carolina: Newly released surveillance footage shows a dramatic shootout between a North Carolina public bus driver and passenger while the bus was in motion.— Dr. PMS (@ps1ack) May 28, 2023
The shooting occurred on May 18 on a Charlotte Area Transit System (CATS) bus, after the passenger asked… pic.twitter.com/DNf9h8c8N7
巴士槍戰｜司機被解僱
事發在本月18日，司機上方的閉路電視鏡頭片段顯示，司機David Fullard與22歲乘客Omarri Shariff Tobias接連快速開槍，隔著雙方的司機位防護板留下彈孔和裂開。鏡頭可見一名乘客奔向後方尋掩護，腹部中槍的Tobias則爬向車尾。車尾鏡頭拍到一名女乘客從車尾側門逃離，Tobias跟隨她試圖落車，手臂中槍的Fullard則離開司機位繼續向他開槍。Tobias在慌亂中成功離開車廂，惟Fullard繼續追擊他，從車頭的車門離開續向Tobias開槍。兩人中槍並無生命危險，Tobias被警方落案控告使用致命武器襲擊，造成他人嚴重受傷等罪名。任職司機超過19年的Fullard未知會否被控，但他已被巴士公司解僱。