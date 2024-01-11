巴布亞新幾內亞騷亂16死 華人商店遭放火搶掠 有中國公民受傷

巴布亞新幾內亞(Papua New Guinea)首都莫爾斯比港(Port Moresby)等地周三爆發騷亂，至今已造成16人死亡。多間華人商店遭放火和搶掠，報道指有數名中國人受傷，外交部周四則證實有兩名中國公民受輕傷。中國大使館提醒當地中國公民和機構，加強安全防範，避免不必要外出，並已向巴方提出嚴正交涉，要求切實保護中國公民和企業商舖安全。巴布亞新幾內亞政府周四額外調動180名士兵到莫爾斯比港以恢復秩序。總理馬拉佩宣布該國進入緊急狀態，為期14天。

巴布亞新幾內亞騷亂｜警員等公務員罷工抗議人工遭扣減五成 騷亂周三先在莫爾斯比港爆發，數百名警員、士兵、獄卒和公務員罷工，抗議出糧時最多遭扣減50%人工。警員罷工令當地陷入「無政府狀態」，數千民眾趁警察罷工湧到莫爾斯比港街頭，縱火破壞商店和搶掠，有大型購物中心和多個建築物起火焚燒冒出大量濃煙。莫爾斯比港有9人死亡，第二大城市萊城(Lae)則有7人死亡。當局稱，警察周三晚復工及部署士兵到市內後，大部分地區的騷亂已平息。報道指，大部分商店和銀行服務周四仍關門。