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國際
2024-01-11 18:15:58

巴布亞新幾內亞騷亂16死 華人商店遭放火搶掠 有中國公民受傷

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巴布亞新幾內亞

巴布亞新幾內亞騷亂｜有超市遭搶掠。(互聯網)

巴布亞新幾內亞(Papua New Guinea)首都莫爾斯比港(Port Moresby)等地周三爆發騷亂，至今已造成16人死亡。多間華人商店遭放火和搶掠，報道指有數名中國人受傷，外交部周四則證實有兩名中國公民受輕傷。中國大使館提醒當地中國公民和機構，加強安全防範，避免不必要外出，並已向巴方提出嚴正交涉，要求切實保護中國公民和企業商舖安全。巴布亞新幾內亞政府周四額外調動180名士兵到莫爾斯比港以恢復秩序。總理馬拉佩宣布該國進入緊急狀態，為期14天。

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巴布亞新幾內亞騷亂｜警員等公務員罷工抗議人工遭扣減五成

騷亂周三先在莫爾斯比港爆發，數百名警員、士兵、獄卒和公務員罷工，抗議出糧時最多遭扣減50%人工。警員罷工令當地陷入「無政府狀態」，數千民眾趁警察罷工湧到莫爾斯比港街頭，縱火破壞商店和搶掠，有大型購物中心和多個建築物起火焚燒冒出大量濃煙。莫爾斯比港有9人死亡，第二大城市萊城(Lae)則有7人死亡。當局稱，警察周三晚復工及部署士兵到市內後，大部分地區的騷亂已平息。報道指，大部分商店和銀行服務周四仍關門。

政府解釋因電腦出錯，導致公務員糧單出現「扣薪」情況，將會糾正。因失業率高企和生活成本上漲，巴布亞新幾內亞局勢最近變得緊張。示威期間，有民眾湧到總理馬拉佩官邸試圖推倒鐵閘，又向停泊在官邸外的警車縱火。據悉，社交網有人稱政府打算提高入息徵稅，馬拉佩斥這是假消息。

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