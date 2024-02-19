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國際
2024-02-19 15:50:00

巴布亞新幾內亞驚爆部落衝突大屠殺　至少64死屍體散落各處

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巴布亞新幾內亞驚爆部落衝突大屠殺　至少64死屍體散落各處

巴布亞新幾內亞驚爆部落衝突大屠殺　至少64死屍體散落各處

太平洋島國巴布亞新幾內亞19日驚傳部落衝突，造成至少64人死亡，當地警方表示，這是該國近代史上「最大規模」的大屠殺事件。

太平洋島國巴布亞新幾內亞19日驚傳部落衝突，造成至少64人死亡，當地警方表示，這是該國近代史上「最大規模」的大屠殺事件。

太平洋島國巴布亞新幾內亞19日驚傳部落衝突，造成至少64人死亡，當地警方表示，這是該國近代史上「最大規模」的大屠殺事件。

代史上「最大規模」大屠殺事件

衝突發生在巴布亞新幾內亞南部的恩加省（Enga），受到攻擊的部落當時正要去隔壁部落發動襲擊，不料在途中卻遭到埋伏，原先警方通報的死亡人數是53人，後來又更新至64人。

警方透露，截至19日早上，在路邊、草地和山丘上發現了64具屍體，發動伏擊的部落使用了「高威力槍支」，像是AK47、M4步槍等，預計實際死亡人數還會上升。

恩加省警察指揮官喬治·卡卡斯（George Kakas）表示「這是迄今為止我在恩加省看到的最大規模殺戮事件，屍體散落各處，有些仍在灌木叢中，尚未被鄰近部落取回，雖然局勢緊張，但高速公路仍維持出入暢通」。

自巴布亞新幾內亞總統詹姆斯·馬拉佩（James Marape）2022年續任以來，該國國內衝突加劇。

自巴布亞新幾內亞總統詹姆斯·馬拉佩（James Marape）2022年續任以來，該國國內衝突加劇。

外界推估死亡數不只如此

在巴布亞新幾內亞部分地區，部落間的戰鬥並不罕見，恩加省的部落紛爭自2022年大選後埋下導火線，這次發生的大屠殺，意味著該地區的暴力情勢再升級，去年該省就曾爆發大規模衝突暴力事件，造成多達150人死亡，隨後恩加省被全面封鎖，外界推估死亡數恐怕不只如此。

為了防止衝突加劇，恩加省警方一直在努力防止槍枝與彈藥流入該區域，軍方也向該區部署了約100名士兵，不過和部落族人比起來，安全部門在人數和武器上仍處於劣勢，所以控制效果有限。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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