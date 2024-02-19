巴布亞新幾內亞驚爆部落衝突大屠殺　至少64死屍體散落各處

太平洋島國巴布亞新幾內亞19日驚傳部落衝突，造成至少64人死亡，當地警方表示，這是該國近代史上「最大規模」的大屠殺事件。

太平洋島國巴布亞新幾內亞19日驚傳部落衝突，造成至少64人死亡，當地警方表示，這是該國近代史上「最大規模」的大屠殺事件。

代史上「最大規模」大屠殺事件

衝突發生在巴布亞新幾內亞南部的恩加省（Enga），受到攻擊的部落當時正要去隔壁部落發動襲擊，不料在途中卻遭到埋伏，原先警方通報的死亡人數是53人，後來又更新至64人。

警方透露，截至19日早上，在路邊、草地和山丘上發現了64具屍體，發動伏擊的部落使用了「高威力槍支」，像是AK47、M4步槍等，預計實際死亡人數還會上升。

恩加省警察指揮官喬治·卡卡斯（George Kakas）表示「這是迄今為止我在恩加省看到的最大規模殺戮事件，屍體散落各處，有些仍在灌木叢中，尚未被鄰近部落取回，雖然局勢緊張，但高速公路仍維持出入暢通」。