巴布亞新畿內亞海岸突現詭異白色生物遺骸　體型瘦長有尾巴神似「美人魚」

根據《紐約郵報》報導，巴布亞紐幾內亞的海岸上突然出現一隻白色的長型生物屍體，大小和體型與傳說中的美人魚十分相似。由於當地居民深信神話，他們很快就將這具謎樣生物埋葬，科學家只能從現場拍攝的照片來判斷。雖然大家很想將謎樣生物當做是美人魚，但專家表示，這個白色物體應該是被稱做「格羅布斯特」（Globster）的大型神秘海洋生物屍體，是指遭受大量海水沖刷、而形成「身份不明」的海洋生物遺骸。

記者彭巧蓁／綜合報導

人魚真的存在嗎？近日位於太平洋西南部的巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）海岸，有一隻詭異的「美人魚」被沖上岸，連專家都搞不懂該生物究竟是什麼。

根據《紐約郵報》報導，巴布亞新畿內亞的海岸上突然出現一隻白色的長型生物屍體，大小和體型與傳說中的美人魚十分相似。由於當地居民深信神話，他們很快就將這具謎樣生物埋葬，科學家只能從現場拍攝的照片來判斷。雖然大家很想將謎樣生物當做是美人魚，但專家表示，這個白色物體應該是被稱做「格羅布斯特」（Globster）的大型神秘海洋生物屍體，是指遭受大量海水沖刷、而形成「身份不明」的海洋生物遺骸。

專家也無法準確判斷謎樣生物的真實身份。（圖／翻攝自FB@New Irelanders Only）

一名環境科學家海倫馬許（Helene Marsh）告訴《生活科學》雜誌，她認為這個白色物體是死去的動物，而非人類遺體。另一位海洋哺乳動物專家薩沙·胡克（Sascha Hooker）則表示，它看起來像一隻高度腐爛的鯨豚類動物，他指的是鯨魚或海豚等大型哺乳動物，因為眾所周知，牠們死後屍體會變白。

另一方面，英國鯨魚和海豚保護中心的研究員埃里希·霍伊特（Erich Hoyt）則說，這個謎樣生物有可能是儒艮或海牛。 他確信，無論是什麼，都「已經死了好幾個星期了」。

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