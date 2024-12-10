巴希爾任敘利亞看守總理｜敘利亞局勢

敘利亞總統巴沙爾流亡俄羅斯，政局穩定備受關注。叛軍組織「敘利亞救國政府」的總理巴希爾(Mohamed al-Bashir)周二發表電視講話宣布，他獲委任為看守總理接管權力，領導過渡政府至明年3月1日。報道指，他獲推翻巴沙爾政權的主力、武裝組織「沙姆解放組織」(Hayat Tahrir al-Sham、HTS)支持。有英國外交官員稱，巴沙爾倒台後民眾上街慶祝，情況令人想起2003年伊拉克總統薩達姆被推翻時情景，民眾對前景充滿希望，相信將有美好未來。有觀察家擔心，敘利亞將步伊拉克和利比亞後塵出現內亂。

原是一名機電工程師｜敘利亞局勢

巴沙爾倒台後留守在國內的總理賈拉利日前首次與沙姆解放組織領袖朱拉尼，以及巴希爾會面商討權力移交，決定由巴希爾籌組過渡政府，並順理成章由他出任看守總理。據悉，巴希爾原是一名機電工程師。朱拉尼表示，巴希爾是有能力的人，希望他與賈拉利合作，令政權順利過渡。沙姆解放組織被美、英及聯國列為恐怖組織，美國亦將朱拉尼列為恐怖分子。有報道指，美英正考慮將該組織由恐怖組織名單中剔除。

沙姆解放組織於2017年支持成立敘利亞救國政府，聯合國駐敘利亞特使認為，敘國政權過渡安排應包含各方，包括沙姆解放組織。他指距離聯合國列該組織為恐怖組織的決議案已過了9年，它與其他武裝組織一直向敘利亞人民發放良好訊息。卡塔爾政府官員則表示，正與「沙姆解放組織」及敘利亞其他組織保持聯繫。官員說，溝通重點是各方在過渡期間保持冷靜，並保護敘利亞公共機構的必要性。