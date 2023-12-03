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國際
2023-12-03 17:45:51

巴拉圭小型飛機失事撞樹爆炸釀4死　執政黨國會議員罹難

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巴拉圭小型飛機失事撞樹爆炸釀4死　執政黨國會議員罹難

巴拉圭2日發生空難，一架小型飛機起飛後失控撞樹後爆出大火，機上4人全部罹難，當中包括一名執政黨國會議員。

據《路透社》報道，這架小型飛機在巴拉圭首都亞松森（Asuncion）180公里外起飛，沒多久就因不明原因，失控撞上一棵大樹，之後就墜地爆出火球。

飛機殘骸在田野中燃燒

據社交媒體上曝光的畫面顯示，飛機殘骸在田野中燃燒，還不斷竄出濃煙，一旁可見民眾驚恐不斷圍觀，還紛紛捧起沙土潑向失事現場，想幫忙滅火。

據巴拉圭《民族報》（La Nacion）報道，執政黨科羅拉多黨（Colorado Party）國會眾議員哈姆斯（Walter Harms）與機上另外３人當場死亡，哈姆斯預定搭機前往聖貝德羅省，參加省長德格雷希斯（Freddy D'Ecclesiis）的生日慶祝活動，他計劃當天往返，不料遭逢死劫。

遺體嚴重焚毀

不幸的消息已經傳遍政壇， 巴拉圭副總統阿利安娜（Pedro Alliana）也在社交平台上傳哈姆斯照片並發文證實：「我悲痛地得知我們的同事、朋友和弟兄哈姆斯去世的消息。」

檢方表示，由於遺體嚴重焚毀，必須送回首都才能進行檢驗；據悉機上除了哈姆斯，還有機師、一名商人，剩下一人可能是哈姆斯的副手或親屬。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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